トレード:
408
利益トレード:
126 (30.88%)
損失トレード:
282 (69.12%)
ベストトレード:
800.00 BRL
最悪のトレード:
-205.00 BRL
総利益:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
総損失:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
最大連続の勝ち:
5 (419.00 BRL)
最大連続利益:
800.00 BRL (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
5.54%
最大入金額:
12.65%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
237 (58.09%)
短いトレード:
171 (41.91%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
2.39 BRL
平均利益:
119.98 BRL
平均損失:
-50.15 BRL
最大連続の負け:
11 (-463.00 BRL)
最大連続損失:
-645.00 BRL (9)
月間成長:
14.93%
年間予想:
181.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 007.00 BRL
最大の:
1 492.00 BRL (27.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.01% (1 492.00 BRL)
エクイティによる:
2.74% (120.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINM25
|85
|WINJ25
|73
|WINZ25
|69
|WINV25
|64
|WINQ25
|53
|WDOK25
|23
|WDOH25
|19
|WING25
|11
|WDOJ25
|7
|WDOM25
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINM25
|-236
|WINJ25
|416
|WINZ25
|401
|WINV25
|366
|WINQ25
|39
|WDOK25
|-128
|WDOH25
|-205
|WING25
|-62
|WDOJ25
|-75
|WDOM25
|-86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINM25
|-2.4K
|WINJ25
|2.7K
|WINZ25
|2K
|WINV25
|4K
|WINQ25
|145
|WDOK25
|-29K
|WDOH25
|-47K
|WING25
|-700
|WDOJ25
|-17K
|WDOM25
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
ベストトレード: +800.00 BRL
最悪のトレード: -205 BRL
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +419.00 BRL
最大連続損失: -463.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.34 × 641
|
XPMT5-PRD
|5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
レビューなし
