シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Portfolio B3
Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

Lucas Gomes Lima
レビュー0件
信頼性
46週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
408
利益トレード:
126 (30.88%)
損失トレード:
282 (69.12%)
ベストトレード:
800.00 BRL
最悪のトレード:
-205.00 BRL
総利益:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
総損失:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
最大連続の勝ち:
5 (419.00 BRL)
最大連続利益:
800.00 BRL (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
5.54%
最大入金額:
12.65%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
237 (58.09%)
短いトレード:
171 (41.91%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
2.39 BRL
平均利益:
119.98 BRL
平均損失:
-50.15 BRL
最大連続の負け:
11 (-463.00 BRL)
最大連続損失:
-645.00 BRL (9)
月間成長:
14.93%
年間予想:
181.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 007.00 BRL
最大の:
1 492.00 BRL (27.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.01% (1 492.00 BRL)
エクイティによる:
2.74% (120.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINZ25 69
WINV25 64
WINQ25 53
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINZ25 401
WINV25 366
WINQ25 39
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINZ25 2K
WINV25 4K
WINQ25 145
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +800.00 BRL
最悪のトレード: -205 BRL
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +419.00 BRL
最大連続損失: -463.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
レビューなし
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
