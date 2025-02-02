- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
318
Profit Trade:
100 (31.44%)
Loss Trade:
218 (68.55%)
Best Trade:
800.00 BRL
Worst Trade:
-205.00 BRL
Profitto lordo:
11 435.00 BRL (237 570 pips)
Perdita lorda:
-11 404.00 BRL (345 905 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (260.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
800.00 BRL (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.54%
Massimo carico di deposito:
12.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
186 (58.49%)
Short Trade:
132 (41.51%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.10 BRL
Profitto medio:
114.35 BRL
Perdita media:
-52.31 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-463.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-645.00 BRL (9)
Crescita mensile:
9.37%
Previsione annuale:
113.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 007.00 BRL
Massimale:
1 492.00 BRL (27.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.01% (1 492.00 BRL)
Per equità:
2.74% (120.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINM25
|85
|WINJ25
|73
|WINQ25
|53
|WINV25
|43
|WDOK25
|23
|WDOH25
|19
|WING25
|11
|WDOJ25
|7
|WDOM25
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINM25
|-236
|WINJ25
|416
|WINQ25
|39
|WINV25
|351
|WDOK25
|-128
|WDOH25
|-205
|WING25
|-62
|WDOJ25
|-75
|WDOM25
|-86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINM25
|-2.4K
|WINJ25
|2.7K
|WINQ25
|145
|WINV25
|3.9K
|WDOK25
|-29K
|WDOH25
|-47K
|WING25
|-700
|WDOJ25
|-17K
|WDOM25
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +800.00 BRL
Worst Trade: -205 BRL
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +260.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -463.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.34 × 641
|
XPMT5-PRD
|5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
5K
BRL
BRL
34
100%
318
31%
6%
1.00
0.10
BRL
BRL
27%
1:1