Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

Lucas Gomes Lima
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
318
Profit Trade:
100 (31.44%)
Loss Trade:
218 (68.55%)
Best Trade:
800.00 BRL
Worst Trade:
-205.00 BRL
Profitto lordo:
11 435.00 BRL (237 570 pips)
Perdita lorda:
-11 404.00 BRL (345 905 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (260.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
800.00 BRL (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.54%
Massimo carico di deposito:
12.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
186 (58.49%)
Short Trade:
132 (41.51%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.10 BRL
Profitto medio:
114.35 BRL
Perdita media:
-52.31 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-463.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-645.00 BRL (9)
Crescita mensile:
9.37%
Previsione annuale:
113.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 007.00 BRL
Massimale:
1 492.00 BRL (27.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.01% (1 492.00 BRL)
Per equità:
2.74% (120.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINQ25 53
WINV25 43
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINQ25 39
WINV25 351
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINQ25 145
WINV25 3.9K
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +800.00 BRL
Worst Trade: -205 BRL
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +260.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -463.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Non ci sono recensioni
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 18:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 20:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 18:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 21:30
Share of trading days is too low
2025.02.03 21:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.03 20:27
Share of trading days is too low
2025.02.03 20:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.02 15:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 15:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 15:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.02 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.02 15:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

