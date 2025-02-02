시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Portfolio B3
Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

Lucas Gomes Lima
0 리뷰
안정성
49
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 21%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
411
이익 거래:
127 (30.90%)
손실 거래:
284 (69.10%)
최고의 거래:
800.00 BRL
최악의 거래:
-205.00 BRL
총 수익:
15 320.00 BRL (249 995 pips)
총 손실:
-14 265.00 BRL (356 065 pips)
연속 최대 이익:
5 (419.00 BRL)
연속 최대 이익:
800.00 BRL (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
5.54%
최대 입금량:
12.65%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
0.71
롱(주식매수):
240 (58.39%)
숏(주식차입매도):
171 (41.61%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
2.57 BRL
평균 이익:
120.63 BRL
평균 손실:
-50.23 BRL
연속 최대 손실:
11 (-463.00 BRL)
연속 최대 손실:
-645.00 BRL (9)
월별 성장률:
6.75%
연간 예측:
81.93%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 007.00 BRL
최대한의:
1 492.00 BRL (27.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.01% (1 492.00 BRL)
자본금별:
2.74% (120.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINZ25 69
WINV25 64
WINQ25 53
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
WING26 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINZ25 401
WINV25 366
WINQ25 39
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
WING26 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINZ25 2K
WINV25 4K
WINQ25 145
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
WING26 200
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +800.00 BRL
최악의 거래: -205 BRL
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +419.00 BRL
연속 최대 손실: -463.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
리뷰 없음
2026.01.06 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
