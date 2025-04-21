- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
92 (78.63%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (21.37%)
En iyi işlem:
21.50 USD
En kötü işlem:
-11.74 USD
Brüt kâr:
294.75 USD (26 793 pips)
Brüt zarar:
-92.93 USD (9 141 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (55.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.54 USD (11)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
41.16%
Maks. mevduat yükü:
12.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.34
Alış işlemleri:
41 (35.04%)
Satış işlemleri:
76 (64.96%)
Kâr faktörü:
3.17
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.13 USD (3)
Aylık büyüme:
5.97%
Yıllık tahmin:
73.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.13 USD (4.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.48% (11.74 USD)
Varlığa göre:
24.38% (78.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|81
|EURUSD
|19
|XAUUSD
|5
|USDCHF
|5
|AUDCAD
|2
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|139
|EURUSD
|34
|XAUUSD
|22
|USDCHF
|7
|AUDCAD
|0
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|-1
|NZDCAD
|0
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|14K
|EURUSD
|669
|XAUUSD
|2K
|USDCHF
|621
|AUDCAD
|52
|USDCAD
|95
|AUDUSD
|-94
|NZDCAD
|24
|EURGBP
|50
|AUDNZD
|-72
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.50 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +55.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live02
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 55
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 29
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.54 × 63
|
TopFXSC-Live Server
|0.67 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.88 × 43
|
TickmillUK-Live03
|0.91 × 858
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
Yearly 40%-50% growth target.
Do not invest below $5000
Warning: You can lose your funds too.
Do not invest below $5000
Warning: You can lose your funds too.
Trades are few but results are steady. Sarowar Jahan Good Job! Carry on!