Sarowar Jahan

Two Percent

Sarowar Jahan
1 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 101%
Tickmill-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
92 (78.63%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (21.37%)
En iyi işlem:
21.50 USD
En kötü işlem:
-11.74 USD
Brüt kâr:
294.75 USD (26 793 pips)
Brüt zarar:
-92.93 USD (9 141 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (55.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.54 USD (11)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
41.16%
Maks. mevduat yükü:
12.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.34
Alış işlemleri:
41 (35.04%)
Satış işlemleri:
76 (64.96%)
Kâr faktörü:
3.17
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.13 USD (3)
Aylık büyüme:
5.97%
Yıllık tahmin:
73.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.13 USD (4.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.48% (11.74 USD)
Varlığa göre:
24.38% (78.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 81
EURUSD 19
XAUUSD 5
USDCHF 5
AUDCAD 2
USDCAD 1
AUDUSD 1
NZDCAD 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 139
EURUSD 34
XAUUSD 22
USDCHF 7
AUDCAD 0
USDCAD 1
AUDUSD -1
NZDCAD 0
EURGBP 1
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 14K
EURUSD 669
XAUUSD 2K
USDCHF 621
AUDCAD 52
USDCAD 95
AUDUSD -94
NZDCAD 24
EURGBP 50
AUDNZD -72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.50 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +55.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 5
Tickmill-Live02
0.20 × 55
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
GOMarketsIntl-Real 9
0.88 × 43
TickmillUK-Live03
0.91 × 858
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
99 daha fazla...
Yearly 40%-50% growth target.
Do not invest below $5000


Warning: You can lose your funds too. 
Ortalama derecelendirme:
Md Ariful Islam Abir
662
Md Ariful Islam Abir 2025.04.21 07:14 
 

Trades are few but results are steady. Sarowar Jahan Good Job! Carry on!

2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 11:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.07 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.05 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 11:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 13:35
Share of trading days is too low
2025.03.19 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 11:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 16:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 07:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.28 14:23
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 10.92% of days out of the 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.28 14:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Two Percent
Ayda 30 USD
101%
0
0
USD
403
USD
51
0%
117
78%
41%
3.17
1.72
USD
24%
1:500
Kopyala

