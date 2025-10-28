- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
151
利益トレード:
121 (80.13%)
損失トレード:
30 (19.87%)
ベストトレード:
21.50 USD
最悪のトレード:
-11.74 USD
総利益:
339.66 USD (31 606 pips)
総損失:
-102.84 USD (10 099 pips)
最大連続の勝ち:
15 (38.07 USD)
最大連続利益:
55.54 USD (11)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
35.02%
最大入金額:
12.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
15.65
長いトレード:
54 (35.76%)
短いトレード:
97 (64.24%)
プロフィットファクター:
3.30
期待されたペイオフ:
1.57 USD
平均利益:
2.81 USD
平均損失:
-3.43 USD
最大連続の負け:
3 (-15.13 USD)
最大連続損失:
-15.13 USD (3)
月間成長:
3.61%
年間予想:
43.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15.13 USD (4.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.48% (11.74 USD)
エクイティによる:
24.38% (78.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|105
|EURUSD
|23
|USDCHF
|6
|XAUUSD
|5
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|165
|EURUSD
|37
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|22
|AUDNZD
|2
|AUDUSD
|-1
|AUDCAD
|0
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|0
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|960
|USDCHF
|859
|XAUUSD
|2K
|AUDNZD
|359
|AUDUSD
|-87
|AUDCAD
|52
|USDCAD
|95
|NZDCAD
|24
|EURGBP
|50
|CHFJPY
|51
|USDJPY
|81
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.50 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +38.07 USD
最大連続損失: -15.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 55
|
ICMarketsSC-Live02
|0.20 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 29
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
ICMarketsSC-Live08
|0.43 × 256
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
TopFXSC-Live Server
|0.67 × 3
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.68 × 56
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
TickmillUK-Live03
|0.86 × 984
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
Yearly 40%-50% growth target.
Do not invest below $5000
Warning: You can lose your funds too.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
118%
0
0
USD
USD
438
USD
USD
64
0%
151
80%
35%
3.30
1.57
USD
USD
24%
1:500
I’ve been following Sarowar Jahan’s Two Percent signal for a while, and I really like his disciplined and low-risk trading style. The growth is steady, and his risk control is excellent.
That said, it’s not the best option for small investors or copiers, because the monthly profit might not be enough to cover the subscription and VPS fees. It works better for larger investors who want slow but safe returns.
Personally, I’ve had a much better experience with his Fund Management service, the returns are noticeably higher compared to the signal.
Trades are few but results are steady. Sarowar Jahan Good Job! Carry on!