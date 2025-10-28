シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Two Percent
Sarowar Jahan

Two Percent

Sarowar Jahan
レビュー2件
信頼性
64週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 118%
Tickmill-Live09
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
151
利益トレード:
121 (80.13%)
損失トレード:
30 (19.87%)
ベストトレード:
21.50 USD
最悪のトレード:
-11.74 USD
総利益:
339.66 USD (31 606 pips)
総損失:
-102.84 USD (10 099 pips)
最大連続の勝ち:
15 (38.07 USD)
最大連続利益:
55.54 USD (11)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
35.02%
最大入金額:
12.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
15.65
長いトレード:
54 (35.76%)
短いトレード:
97 (64.24%)
プロフィットファクター:
3.30
期待されたペイオフ:
1.57 USD
平均利益:
2.81 USD
平均損失:
-3.43 USD
最大連続の負け:
3 (-15.13 USD)
最大連続損失:
-15.13 USD (3)
月間成長:
3.61%
年間予想:
43.78%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15.13 USD (4.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.48% (11.74 USD)
エクイティによる:
24.38% (78.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 105
EURUSD 23
USDCHF 6
XAUUSD 5
AUDNZD 3
AUDUSD 2
AUDCAD 2
USDCAD 1
NZDCAD 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 165
EURUSD 37
USDCHF 10
XAUUSD 22
AUDNZD 2
AUDUSD -1
AUDCAD 0
USDCAD 1
NZDCAD 0
EURGBP 1
CHFJPY 0
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 17K
EURUSD 960
USDCHF 859
XAUUSD 2K
AUDNZD 359
AUDUSD -87
AUDCAD 52
USDCAD 95
NZDCAD 24
EURGBP 50
CHFJPY 51
USDJPY 81
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.50 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +38.07 USD
最大連続損失: -15.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
Tickmill-Live02
0.20 × 55
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 5
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
ICMarketsSC-Live08
0.43 × 256
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
GOMarketsIntl-Real 9
0.68 × 56
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
TickmillUK-Live03
0.86 × 984
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
102 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Yearly 40%-50% growth target.
Do not invest below $5000


Warning: You can lose your funds too. 
平均の評価:
Igor Mask
602
Igor Mask 2025.10.28 06:38 
 

I’ve been following Sarowar Jahan’s Two Percent signal for a while, and I really like his disciplined and low-risk trading style. The growth is steady, and his risk control is excellent.

That said, it’s not the best option for small investors or copiers, because the monthly profit might not be enough to cover the subscription and VPS fees. It works better for larger investors who want slow but safe returns.

Personally, I’ve had a much better experience with his Fund Management service, the returns are noticeably higher compared to the signal.

Md Ariful Islam Abir
665
Md Ariful Islam Abir 2025.04.21 07:14 
 

Trades are few but results are steady. Sarowar Jahan Good Job! Carry on!

2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 11:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.07 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.05 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 11:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 13:35
Share of trading days is too low
2025.03.19 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 11:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 16:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 07:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.28 14:23
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 10.92% of days out of the 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.28 14:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Two Percent
30 USD/月
118%
0
0
USD
438
USD
64
0%
151
80%
35%
3.30
1.57
USD
24%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください