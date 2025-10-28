СигналыРазделы
Two Percent

Sarowar Jahan
2 отзыва
Надежность
63 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 118%
Tickmill-Live09
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
120 (80.00%)
Убыточных трейдов:
30 (20.00%)
Лучший трейд:
21.50 USD
Худший трейд:
-11.74 USD
Общая прибыль:
339.24 USD (31 558 pips)
Общий убыток:
-102.84 USD (10 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (38.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.54 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
36.39%
Макс. загрузка депозита:
12.01%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.62
Длинных трейдов:
54 (36.00%)
Коротких трейдов:
96 (64.00%)
Профит фактор:
3.30
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-3.43 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.13 USD (3)
Прирост в месяц:
4.32%
Годовой прогноз:
52.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.13 USD (4.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.48% (11.74 USD)
По эквити:
24.38% (78.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 104
EURUSD 23
USDCHF 6
XAUUSD 5
AUDNZD 3
AUDUSD 2
AUDCAD 2
USDCAD 1
NZDCAD 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 165
EURUSD 37
USDCHF 10
XAUUSD 22
AUDNZD 2
AUDUSD -1
AUDCAD 0
USDCAD 1
NZDCAD 0
EURGBP 1
CHFJPY 0
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 17K
EURUSD 960
USDCHF 859
XAUUSD 2K
AUDNZD 359
AUDUSD -87
AUDCAD 52
USDCAD 95
NZDCAD 24
EURGBP 50
CHFJPY 51
USDJPY 81
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.50 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.07 USD
Макс. убыток в серии: -15.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
Tickmill-Live02
0.20 × 55
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 5
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
ICMarketsSC-Live08
0.43 × 256
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
GOMarketsIntl-Real 9
0.68 × 56
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
TickmillUK-Live03
0.86 × 984
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
еще 102...
Yearly 40%-50% growth target.
Do not invest below $5000


Warning: You can lose your funds too. 
Средняя оценка:
Igor Mask
602
Igor Mask 2025.10.28 06:38 
 

I’ve been following Sarowar Jahan’s Two Percent signal for a while, and I really like his disciplined and low-risk trading style. The growth is steady, and his risk control is excellent.

That said, it’s not the best option for small investors or copiers, because the monthly profit might not be enough to cover the subscription and VPS fees. It works better for larger investors who want slow but safe returns.

Personally, I’ve had a much better experience with his Fund Management service, the returns are noticeably higher compared to the signal.

Md Ariful Islam Abir
665
Md Ariful Islam Abir 2025.04.21 07:14 
 

Trades are few but results are steady. Sarowar Jahan Good Job! Carry on!

2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 11:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.07 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.05 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 11:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 13:35
Share of trading days is too low
2025.03.19 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 11:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 16:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 07:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.28 14:23
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 10.92% of days out of the 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.28 14:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
