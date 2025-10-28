- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
120 (80.00%)
Убыточных трейдов:
30 (20.00%)
Лучший трейд:
21.50 USD
Худший трейд:
-11.74 USD
Общая прибыль:
339.24 USD (31 558 pips)
Общий убыток:
-102.84 USD (10 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (38.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.54 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
36.39%
Макс. загрузка депозита:
12.01%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.62
Длинных трейдов:
54 (36.00%)
Коротких трейдов:
96 (64.00%)
Профит фактор:
3.30
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-3.43 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.13 USD (3)
Прирост в месяц:
4.32%
Годовой прогноз:
52.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.13 USD (4.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.48% (11.74 USD)
По эквити:
24.38% (78.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|104
|EURUSD
|23
|USDCHF
|6
|XAUUSD
|5
|AUDNZD
|3
|AUDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|165
|EURUSD
|37
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|22
|AUDNZD
|2
|AUDUSD
|-1
|AUDCAD
|0
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|0
|USDJPY
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|17K
|EURUSD
|960
|USDCHF
|859
|XAUUSD
|2K
|AUDNZD
|359
|AUDUSD
|-87
|AUDCAD
|52
|USDCAD
|95
|NZDCAD
|24
|EURGBP
|50
|CHFJPY
|51
|USDJPY
|81
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.50 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.07 USD
Макс. убыток в серии: -15.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
еще 102...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Yearly 40%-50% growth target.
Do not invest below $5000
Warning: You can lose your funds too.
Warning: You can lose your funds too.
Warning: You can lose your funds too.
I’ve been following Sarowar Jahan’s Two Percent signal for a while, and I really like his disciplined and low-risk trading style. The growth is steady, and his risk control is excellent.
That said, it’s not the best option for small investors or copiers, because the monthly profit might not be enough to cover the subscription and VPS fees. It works better for larger investors who want slow but safe returns.
Personally, I’ve had a much better experience with his Fund Management service, the returns are noticeably higher compared to the signal.
Trades are few but results are steady. Sarowar Jahan Good Job! Carry on!