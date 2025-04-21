SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Two Percent
Sarowar Jahan

Two Percent

Sarowar Jahan
1 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 101%
Tickmill-Live09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
117
Bénéfice trades:
92 (78.63%)
Perte trades:
25 (21.37%)
Meilleure transaction:
21.50 USD
Pire transaction:
-11.74 USD
Bénéfice brut:
294.75 USD (26 793 pips)
Perte brute:
-92.93 USD (9 141 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (55.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.54 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
41.16%
Charge de dépôt maximale:
12.01%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.34
Longs trades:
41 (35.04%)
Courts trades:
76 (64.96%)
Facteur de profit:
3.17
Rendement attendu:
1.72 USD
Bénéfice moyen:
3.20 USD
Perte moyenne:
-3.72 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-15.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.13 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.10%
Prévision annuelle:
73.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15.13 USD (4.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.48% (11.74 USD)
Par fonds propres:
24.38% (78.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 81
EURUSD 19
XAUUSD 5
USDCHF 5
AUDCAD 2
USDCAD 1
AUDUSD 1
NZDCAD 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 139
EURUSD 34
XAUUSD 22
USDCHF 7
AUDCAD 0
USDCAD 1
AUDUSD -1
NZDCAD 0
EURGBP 1
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 14K
EURUSD 669
XAUUSD 2K
USDCHF 621
AUDCAD 52
USDCAD 95
AUDUSD -94
NZDCAD 24
EURGBP 50
AUDNZD -72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.50 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +55.54 USD
Perte consécutive maximale: -15.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 5
Tickmill-Live02
0.20 × 55
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 29
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 61
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
Tickmill-Live05
0.80 × 133
FTMO-Server
0.83 × 124
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
GOMarketsIntl-Real 9
0.88 × 43
TickmillUK-Live03
0.91 × 858
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
PUPrime-Live
1.23 × 187
99 plus...
Yearly 30%-40% growth target.
Do not invest below $5000


Warning: You can lose your funds too. 
Note moyenne:
Md Ariful Islam Abir
662
Md Ariful Islam Abir 2025.04.21 07:14 
 

Trades are few but results are steady. Sarowar Jahan Good Job! Carry on!

2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 11:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.07 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 13:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.05 14:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 11:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 13:35
Share of trading days is too low
2025.03.19 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 11:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 16:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 08:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 07:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.28 14:23
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 10.92% of days out of the 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.28 14:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Two Percent
30 USD par mois
101%
0
0
USD
403
USD
51
0%
117
78%
41%
3.17
1.72
USD
24%
1:500
