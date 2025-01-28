SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Extreme S and R 5 Pairs 1
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R 5 Pairs 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
Weltrade-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
447
Kârla kapanan işlemler:
318 (71.14%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (28.86%)
En iyi işlem:
38.34 USD
En kötü işlem:
-53.17 USD
Brüt kâr:
1 609.02 USD (50 295 pips)
Brüt zarar:
-1 192.12 USD (42 358 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (59.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.85 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
78.00%
Maks. mevduat yükü:
24.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
204 (45.64%)
Satış işlemleri:
243 (54.36%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
5.06 USD
Ortalama zarar:
-9.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-203.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.72 USD (9)
Aylık büyüme:
15.88%
Yıllık tahmin:
192.73%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
313.97 USD (19.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.23% (313.97 USD)
Varlığa göre:
35.06% (198.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD_i 103
EURGBP_i 91
AUDUSD_i 86
NZDCAD_i 85
AUDNZD_i 62
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD_i 68
EURGBP_i 170
AUDUSD_i 252
NZDCAD_i 212
AUDNZD_i -341
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD_i 901
EURGBP_i 4.6K
AUDUSD_i 7K
NZDCAD_i 8.1K
AUDNZD_i -14K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.34 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +59.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.07.09 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 17:47
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.02 08:08
No swaps are charged on the signal account
