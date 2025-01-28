シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Extreme S and R
Extreme S and R

レビュー0件
信頼性
47週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 166%
Weltrade-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
609
利益トレード:
441 (72.41%)
損失トレード:
168 (27.59%)
ベストトレード:
38.34 USD
最悪のトレード:
-53.17 USD
総利益:
1 991.13 USD (70 635 pips)
総損失:
-1 299.71 USD (48 257 pips)
最大連続の勝ち:
15 (37.85 USD)
最大連続利益:
89.85 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
74.60%
最大入金額:
24.58%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
272 (44.66%)
短いトレード:
337 (55.34%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
1.14 USD
平均利益:
4.52 USD
平均損失:
-7.74 USD
最大連続の負け:
12 (-203.37 USD)
最大連続損失:
-245.72 USD (9)
月間成長:
15.56%
年間予想:
188.85%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
313.97 USD (19.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.23% (313.97 USD)
エクイティによる:
35.06% (198.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD_i 130
NZDCAD_i 124
EURGBP_i 123
AUDUSD_i 115
AUDNZD_i 97
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD_i 111
NZDCAD_i 259
EURGBP_i 269
AUDUSD_i 308
AUDNZD_i -312
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD_i 3.7K
NZDCAD_i 11K
EURGBP_i 8.1K
AUDUSD_i 9.6K
AUDNZD_i -12K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38.34 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +37.85 USD
最大連続損失: -203.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


レビューなし
