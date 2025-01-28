- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
609
利益トレード:
441 (72.41%)
損失トレード:
168 (27.59%)
ベストトレード:
38.34 USD
最悪のトレード:
-53.17 USD
総利益:
1 991.13 USD (70 635 pips)
総損失:
-1 299.71 USD (48 257 pips)
最大連続の勝ち:
15 (37.85 USD)
最大連続利益:
89.85 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
74.60%
最大入金額:
24.58%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
272 (44.66%)
短いトレード:
337 (55.34%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
1.14 USD
平均利益:
4.52 USD
平均損失:
-7.74 USD
最大連続の負け:
12 (-203.37 USD)
最大連続損失:
-245.72 USD (9)
月間成長:
15.56%
年間予想:
188.85%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
313.97 USD (19.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.23% (313.97 USD)
エクイティによる:
35.06% (198.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD_i
|130
|NZDCAD_i
|124
|EURGBP_i
|123
|AUDUSD_i
|115
|AUDNZD_i
|97
|NZDCHF_i
|18
|CADCHF_i
|1
|EURJPY_i
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD_i
|111
|NZDCAD_i
|259
|EURGBP_i
|269
|AUDUSD_i
|308
|AUDNZD_i
|-312
|NZDCHF_i
|54
|CADCHF_i
|2
|EURJPY_i
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD_i
|3.7K
|NZDCAD_i
|11K
|EURGBP_i
|8.1K
|AUDUSD_i
|9.6K
|AUDNZD_i
|-12K
|NZDCHF_i
|1.4K
|CADCHF_i
|143
|EURJPY_i
|115
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.34 USD
最悪のトレード: -53 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +37.85 USD
最大連続損失: -203.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 250 USD.
レビューなし
