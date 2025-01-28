- Прирост
Всего трейдов:
609
Прибыльных трейдов:
441 (72.41%)
Убыточных трейдов:
168 (27.59%)
Лучший трейд:
38.34 USD
Худший трейд:
-53.17 USD
Общая прибыль:
1 991.13 USD (70 635 pips)
Общий убыток:
-1 299.71 USD (48 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (37.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.85 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
74.60%
Макс. загрузка депозита:
24.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
272 (44.66%)
Коротких трейдов:
337 (55.34%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-7.74 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-203.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-245.72 USD (9)
Прирост в месяц:
17.73%
Годовой прогноз:
215.14%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
313.97 USD (19.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.23% (313.97 USD)
По эквити:
35.06% (198.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD_i
|130
|NZDCAD_i
|124
|EURGBP_i
|123
|AUDUSD_i
|115
|AUDNZD_i
|97
|NZDCHF_i
|18
|CADCHF_i
|1
|EURJPY_i
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD_i
|111
|NZDCAD_i
|259
|EURGBP_i
|269
|AUDUSD_i
|308
|AUDNZD_i
|-312
|NZDCHF_i
|54
|CADCHF_i
|2
|EURJPY_i
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD_i
|3.7K
|NZDCAD_i
|11K
|EURGBP_i
|8.1K
|AUDUSD_i
|9.6K
|AUDNZD_i
|-12K
|NZDCHF_i
|1.4K
|CADCHF_i
|143
|EURJPY_i
|115
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.34 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +37.85 USD
Макс. убыток в серии: -203.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 250 USD.
