AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 166%
Weltrade-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
609
Прибыльных трейдов:
441 (72.41%)
Убыточных трейдов:
168 (27.59%)
Лучший трейд:
38.34 USD
Худший трейд:
-53.17 USD
Общая прибыль:
1 991.13 USD (70 635 pips)
Общий убыток:
-1 299.71 USD (48 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (37.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.85 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
74.60%
Макс. загрузка депозита:
24.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
272 (44.66%)
Коротких трейдов:
337 (55.34%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
4.52 USD
Средний убыток:
-7.74 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-203.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-245.72 USD (9)
Прирост в месяц:
17.73%
Годовой прогноз:
215.14%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
313.97 USD (19.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.23% (313.97 USD)
По эквити:
35.06% (198.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD_i 130
NZDCAD_i 124
EURGBP_i 123
AUDUSD_i 115
AUDNZD_i 97
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD_i 111
NZDCAD_i 259
EURGBP_i 269
AUDUSD_i 308
AUDNZD_i -312
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD_i 3.7K
NZDCAD_i 11K
EURGBP_i 8.1K
AUDUSD_i 9.6K
AUDNZD_i -12K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.34 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +37.85 USD
Макс. убыток в серии: -203.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


