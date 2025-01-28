信号部分
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
可靠性
47
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 166%
Weltrade-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
609
盈利交易:
441 (72.41%)
亏损交易:
168 (27.59%)
最好交易:
38.34 USD
最差交易:
-53.17 USD
毛利:
1 991.13 USD (70 635 pips)
毛利亏损:
-1 299.71 USD (48 257 pips)
最大连续赢利:
15 (37.85 USD)
最大连续盈利:
89.85 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
74.60%
最大入金加载:
24.58%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.20
长期交易:
272 (44.66%)
短期交易:
337 (55.34%)
利润因子:
1.53
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
4.52 USD
平均损失:
-7.74 USD
最大连续失误:
12 (-203.37 USD)
最大连续亏损:
-245.72 USD (9)
每月增长:
17.75%
年度预测:
215.14%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
313.97 USD (19.51%)
相对跌幅:
结余:
34.23% (313.97 USD)
净值:
35.06% (198.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD_i 130
NZDCAD_i 124
EURGBP_i 123
AUDUSD_i 115
AUDNZD_i 97
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD_i 111
NZDCAD_i 259
EURGBP_i 269
AUDUSD_i 308
AUDNZD_i -312
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD_i 3.7K
NZDCAD_i 11K
EURGBP_i 8.1K
AUDUSD_i 9.6K
AUDNZD_i -12K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38.34 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +37.85 USD
最大连续亏损: -203.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


2025.12.18 10:03
2025.12.05 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 13:34
2025.11.04 11:00
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
2025.10.02 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
2025.09.17 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
2025.08.14 14:14
No swaps are charged on the signal account
