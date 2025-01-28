- 成长
交易:
609
盈利交易:
441 (72.41%)
亏损交易:
168 (27.59%)
最好交易:
38.34 USD
最差交易:
-53.17 USD
毛利:
1 991.13 USD (70 635 pips)
毛利亏损:
-1 299.71 USD (48 257 pips)
最大连续赢利:
15 (37.85 USD)
最大连续盈利:
89.85 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
74.60%
最大入金加载:
24.58%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.20
长期交易:
272 (44.66%)
短期交易:
337 (55.34%)
利润因子:
1.53
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
4.52 USD
平均损失:
-7.74 USD
最大连续失误:
12 (-203.37 USD)
最大连续亏损:
-245.72 USD (9)
每月增长:
17.75%
年度预测:
215.14%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
313.97 USD (19.51%)
相对跌幅:
结余:
34.23% (313.97 USD)
净值:
35.06% (198.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD_i
|130
|NZDCAD_i
|124
|EURGBP_i
|123
|AUDUSD_i
|115
|AUDNZD_i
|97
|NZDCHF_i
|18
|CADCHF_i
|1
|EURJPY_i
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD_i
|111
|NZDCAD_i
|259
|EURGBP_i
|269
|AUDUSD_i
|308
|AUDNZD_i
|-312
|NZDCHF_i
|54
|CADCHF_i
|2
|EURJPY_i
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD_i
|3.7K
|NZDCAD_i
|11K
|EURGBP_i
|8.1K
|AUDUSD_i
|9.6K
|AUDNZD_i
|-12K
|NZDCHF_i
|1.4K
|CADCHF_i
|143
|EURJPY_i
|115
最好交易: +38.34 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +37.85 USD
最大连续亏损: -203.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 250 USD.
