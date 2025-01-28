SignauxSections
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R 5 Pairs 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
Weltrade-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
445
Bénéfice trades:
316 (71.01%)
Perte trades:
129 (28.99%)
Meilleure transaction:
38.34 USD
Pire transaction:
-53.17 USD
Bénéfice brut:
1 601.26 USD (50 101 pips)
Perte brute:
-1 192.12 USD (42 358 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (59.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.85 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
78.00%
Charge de dépôt maximale:
24.58%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.30
Longs trades:
202 (45.39%)
Courts trades:
243 (54.61%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.92 USD
Bénéfice moyen:
5.07 USD
Perte moyenne:
-9.24 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-203.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-245.72 USD (9)
Croissance mensuelle:
-13.53%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
313.97 USD (19.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.23% (313.97 USD)
Par fonds propres:
35.06% (198.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD_i 103
EURGBP_i 91
NZDCAD_i 85
AUDUSD_i 84
AUDNZD_i 62
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD_i 68
EURGBP_i 170
NZDCAD_i 212
AUDUSD_i 244
AUDNZD_i -341
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD_i 901
EURGBP_i 4.6K
NZDCAD_i 8.1K
AUDUSD_i 6.8K
AUDNZD_i -14K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.34 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +59.02 USD
Perte consécutive maximale: -203.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


