Extreme S and R 5 Pairs 1
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R 5 Pairs 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 59%
Weltrade-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
447
Profit Trade:
318 (71.14%)
Loss Trade:
129 (28.86%)
Best Trade:
38.34 USD
Worst Trade:
-53.17 USD
Profitto lordo:
1 609.02 USD (50 295 pips)
Perdita lorda:
-1 192.12 USD (42 358 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (59.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.85 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
78.00%
Massimo carico di deposito:
24.58%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
204 (45.64%)
Short Trade:
243 (54.36%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
5.06 USD
Perdita media:
-9.24 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-203.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.72 USD (9)
Crescita mensile:
15.88%
Previsione annuale:
192.73%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
313.97 USD (19.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.23% (313.97 USD)
Per equità:
35.06% (198.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD_i 103
EURGBP_i 91
AUDUSD_i 86
NZDCAD_i 85
AUDNZD_i 62
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD_i 68
EURGBP_i 170
AUDUSD_i 252
NZDCAD_i 212
AUDNZD_i -341
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD_i 901
EURGBP_i 4.6K
AUDUSD_i 7K
NZDCAD_i 8.1K
AUDNZD_i -14K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.34 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +59.02 USD
Massima perdita consecutiva: -203.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


Non ci sono recensioni
