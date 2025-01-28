SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Extreme S and R
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 166%
Weltrade-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
609
Gewinntrades:
441 (72.41%)
Verlusttrades:
168 (27.59%)
Bester Trade:
38.34 USD
Schlechtester Trade:
-53.17 USD
Bruttoprofit:
1 991.13 USD (70 635 pips)
Bruttoverlust:
-1 299.71 USD (48 257 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (37.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
89.85 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
74.60%
Max deposit load:
24.58%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.20
Long-Positionen:
272 (44.66%)
Short-Positionen:
337 (55.34%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
1.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-203.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-245.72 USD (9)
Wachstum pro Monat :
15.56%
Jahresprognose:
188.85%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
313.97 USD (19.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.23% (313.97 USD)
Kapital:
35.06% (198.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD_i 130
NZDCAD_i 124
EURGBP_i 123
AUDUSD_i 115
AUDNZD_i 97
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD_i 111
NZDCAD_i 259
EURGBP_i 269
AUDUSD_i 308
AUDNZD_i -312
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD_i 3.7K
NZDCAD_i 11K
EURGBP_i 8.1K
AUDUSD_i 9.6K
AUDNZD_i -12K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.34 USD
Schlechtester Trade: -53 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -203.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.05 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.04 11:00
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.02 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Extreme S and R
30 USD pro Monat
166%
0
0
USD
481
USD
47
97%
609
72%
75%
1.53
1.14
USD
35%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.