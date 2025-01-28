SinaisSeções
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R

0 comentários
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 166%
Weltrade-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
609
Negociações com lucro:
441 (72.41%)
Negociações com perda:
168 (27.59%)
Melhor negociação:
38.34 USD
Pior negociação:
-53.17 USD
Lucro bruto:
1 991.13 USD (70 635 pips)
Perda bruta:
-1 299.71 USD (48 257 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (37.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.85 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
74.60%
Depósito máximo carregado:
24.58%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.20
Negociações longas:
272 (44.66%)
Negociações curtas:
337 (55.34%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
1.14 USD
Lucro médio:
4.52 USD
Perda média:
-7.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-203.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-245.72 USD (9)
Crescimento mensal:
15.56%
Previsão anual:
188.85%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
313.97 USD (19.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.23% (313.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.06% (198.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD_i 130
NZDCAD_i 124
EURGBP_i 123
AUDUSD_i 115
AUDNZD_i 97
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD_i 111
NZDCAD_i 259
EURGBP_i 269
AUDUSD_i 308
AUDNZD_i -312
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD_i 3.7K
NZDCAD_i 11K
EURGBP_i 8.1K
AUDUSD_i 9.6K
AUDNZD_i -12K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.34 USD
Pior negociação: -53 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +37.85 USD
Máxima perda consecutiva: -203.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


Sem comentários
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.05 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 11:00
No swaps are charged on the signal account
2025.10.02 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 14:14
No swaps are charged on the signal account
