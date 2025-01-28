시그널섹션
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 리뷰
안정성
50
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 175%
Weltrade-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
621
이익 거래:
451 (72.62%)
손실 거래:
170 (27.38%)
최고의 거래:
38.34 USD
최악의 거래:
-53.17 USD
총 수익:
2 010.08 USD (71 950 pips)
총 손실:
-1 303.20 USD (48 549 pips)
연속 최대 이익:
15 (37.85 USD)
연속 최대 이익:
89.85 USD (9)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
75.60%
최대 입금량:
24.58%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.25
롱(주식매수):
279 (44.93%)
숏(주식차입매도):
342 (55.07%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
1.14 USD
평균 이익:
4.46 USD
평균 손실:
-7.67 USD
연속 최대 손실:
12 (-203.37 USD)
연속 최대 손실:
-245.72 USD (9)
월별 성장률:
14.87%
연간 예측:
180.43%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
313.97 USD (19.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.23% (313.97 USD)
자본금별:
38.53% (187.22 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD_i 132
NZDCAD_i 129
EURGBP_i 123
AUDUSD_i 117
AUDNZD_i 100
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD_i 114
NZDCAD_i 265
EURGBP_i 269
AUDUSD_i 312
AUDNZD_i -310
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD_i 3.9K
NZDCAD_i 11K
EURGBP_i 8.1K
AUDUSD_i 9.8K
AUDNZD_i -11K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +38.34 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +37.85 USD
연속 최대 손실: -203.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


리뷰 없음
2026.01.07 01:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 21:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.05 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.04 11:00
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.02 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
