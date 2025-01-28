- 자본
- 축소
트레이드:
621
이익 거래:
451 (72.62%)
손실 거래:
170 (27.38%)
최고의 거래:
38.34 USD
최악의 거래:
-53.17 USD
총 수익:
2 010.08 USD (71 950 pips)
총 손실:
-1 303.20 USD (48 549 pips)
연속 최대 이익:
15 (37.85 USD)
연속 최대 이익:
89.85 USD (9)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
75.60%
최대 입금량:
24.58%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.25
롱(주식매수):
279 (44.93%)
숏(주식차입매도):
342 (55.07%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
1.14 USD
평균 이익:
4.46 USD
평균 손실:
-7.67 USD
연속 최대 손실:
12 (-203.37 USD)
연속 최대 손실:
-245.72 USD (9)
월별 성장률:
14.87%
연간 예측:
180.43%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
313.97 USD (19.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.23% (313.97 USD)
자본금별:
38.53% (187.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD_i
|132
|NZDCAD_i
|129
|EURGBP_i
|123
|AUDUSD_i
|117
|AUDNZD_i
|100
|NZDCHF_i
|18
|CADCHF_i
|1
|EURJPY_i
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD_i
|114
|NZDCAD_i
|265
|EURGBP_i
|269
|AUDUSD_i
|312
|AUDNZD_i
|-310
|NZDCHF_i
|54
|CADCHF_i
|2
|EURJPY_i
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD_i
|3.9K
|NZDCAD_i
|11K
|EURGBP_i
|8.1K
|AUDUSD_i
|9.8K
|AUDNZD_i
|-11K
|NZDCHF_i
|1.4K
|CADCHF_i
|143
|EURJPY_i
|115
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.34 USD
최악의 거래: -53 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +37.85 USD
연속 최대 손실: -203.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 250 USD.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
175%
0
0
USD
USD
486
USD
USD
50
97%
621
72%
76%
1.54
1.14
USD
USD
39%
1:500