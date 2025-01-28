SeñalesSecciones
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Extreme S and R

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 166%
Weltrade-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
609
Transacciones Rentables:
441 (72.41%)
Transacciones Irrentables:
168 (27.59%)
Mejor transacción:
38.34 USD
Peor transacción:
-53.17 USD
Beneficio Bruto:
1 991.13 USD (70 635 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 299.71 USD (48 257 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (37.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
89.85 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
74.60%
Carga máxima del depósito:
24.58%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.20
Transacciones Largas:
272 (44.66%)
Transacciones Cortas:
337 (55.34%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
1.14 USD
Beneficio medio:
4.52 USD
Pérdidas medias:
-7.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-203.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-245.72 USD (9)
Crecimiento al mes:
15.56%
Pronóstico anual:
188.85%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
313.97 USD (19.51%)
Reducción relativa:
De balance:
34.23% (313.97 USD)
De fondos:
35.06% (198.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD_i 130
NZDCAD_i 124
EURGBP_i 123
AUDUSD_i 115
AUDNZD_i 97
NZDCHF_i 18
CADCHF_i 1
EURJPY_i 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD_i 111
NZDCAD_i 259
EURGBP_i 269
AUDUSD_i 308
AUDNZD_i -312
NZDCHF_i 54
CADCHF_i 2
EURJPY_i 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD_i 3.7K
NZDCAD_i 11K
EURGBP_i 8.1K
AUDUSD_i 9.6K
AUDNZD_i -12K
NZDCHF_i 1.4K
CADCHF_i 143
EURJPY_i 115
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.34 USD
Peor transacción: -53 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +37.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -203.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 250 USD.


Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Extreme S and R
30 USD al mes
166%
0
0
USD
481
USD
47
97%
609
72%
75%
1.53
1.14
USD
35%
1:500
