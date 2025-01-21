SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / OIL PeYY 1
Keattiyot Yupu

OIL PeYY 1

Keattiyot Yupu
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 70%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
480
Kârla kapanan işlemler:
480 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.72 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
744.58 USD (68 059 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
480 (744.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
744.58 USD (480)
Sharpe oranı:
3.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
480 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.55 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
16.69%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
40.04% (542.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XTIUSD 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XTIUSD 745
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XTIUSD 68K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.72 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 480
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +744.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

İnceleme yok
2025.05.09 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 06:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 11:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 22:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 22:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
