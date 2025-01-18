SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Portifolio IA 4XC
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA 4XC

Arthur Aquino Lino De Souza
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -30%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
614
Kârla kapanan işlemler:
301 (49.02%)
Zararla kapanan işlemler:
313 (50.98%)
En iyi işlem:
48.50 BRL
En kötü işlem:
-39.78 BRL
Brüt kâr:
1 830.65 BRL (100 505 pips)
Brüt zarar:
-1 919.99 BRL (100 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (12.84 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
53.70 BRL (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
12.89%
Maks. mevduat yükü:
28.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
193 (31.43%)
Satış işlemleri:
421 (68.57%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.15 BRL
Ortalama kâr:
6.08 BRL
Ortalama zarar:
-6.13 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-75.61 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-75.61 BRL (11)
Aylık büyüme:
8.13%
Yıllık tahmin:
98.58%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.50 BRL
Maksimum:
331.32 BRL (69.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.05% (331.32 BRL)
Varlığa göre:
16.74% (36.66 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINM25xx 139
WINJ25xx 120
WINQ25xx 109
WING25xx 98
WINV25xx 94
WINZ24xx 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINM25xx 2
WINJ25xx -52
WINQ25xx -54
WING25xx 55
WINV25xx 15
WINZ24xx -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINM25xx 1.8K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.4K
WING25xx 6.3K
WINV25xx 4.2K
WINZ24xx -1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.50 BRL
En kötü işlem: -40 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +12.84 BRL
Maksimum ardışık zarar: -75.61 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
İnceleme yok
2025.07.16 21:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 22:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.18 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
