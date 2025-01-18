- Büyüme
İşlemler:
614
Kârla kapanan işlemler:
301 (49.02%)
Zararla kapanan işlemler:
313 (50.98%)
En iyi işlem:
48.50 BRL
En kötü işlem:
-39.78 BRL
Brüt kâr:
1 830.65 BRL (100 505 pips)
Brüt zarar:
-1 919.99 BRL (100 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (12.84 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
53.70 BRL (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
12.89%
Maks. mevduat yükü:
28.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
193 (31.43%)
Satış işlemleri:
421 (68.57%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.15 BRL
Ortalama kâr:
6.08 BRL
Ortalama zarar:
-6.13 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-75.61 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-75.61 BRL (11)
Aylık büyüme:
8.13%
Yıllık tahmin:
98.58%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.50 BRL
Maksimum:
331.32 BRL (69.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.05% (331.32 BRL)
Varlığa göre:
16.74% (36.66 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WING25xx
|98
|WINV25xx
|94
|WINZ24xx
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINM25xx
|2
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WING25xx
|55
|WINV25xx
|15
|WINZ24xx
|-6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WING25xx
|6.3K
|WINV25xx
|4.2K
|WINZ24xx
|-1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.50 BRL
En kötü işlem: -40 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +12.84 BRL
Maksimum ardışık zarar: -75.61 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
