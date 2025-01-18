시그널섹션
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA 4XC

Arthur Aquino Lino De Souza
0 리뷰
59
0 / 0 USD
월별 200 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -50%
4xCube-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
777
이익 거래:
380 (48.90%)
손실 거래:
397 (51.09%)
최고의 거래:
48.50 BRL
최악의 거래:
-39.78 BRL
총 수익:
1 999.62 BRL (124 660 pips)
총 손실:
-2 149.93 BRL (131 120 pips)
연속 최대 이익:
10 (12.84 BRL)
연속 최대 이익:
53.70 BRL (4)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
12.89%
최대 입금량:
28.98%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
233 (29.99%)
숏(주식차입매도):
544 (70.01%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.19 BRL
평균 이익:
5.26 BRL
평균 손실:
-5.42 BRL
연속 최대 손실:
11 (-75.61 BRL)
연속 최대 손실:
-75.61 BRL (11)
월별 성장률:
18.68%
연간 예측:
226.64%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
173.87 BRL
최대한의:
353.69 BRL (73.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.71% (353.69 BRL)
자본금별:
16.74% (36.66 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 120
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 98
WINZ24xx 54
WING26xx 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINM25xx 2
WINV25xx 14
WINJ25xx -52
WINQ25xx -54
WINZ25xx -24
WING25xx 55
WINZ24xx -6
WING26xx -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.4K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 6.3K
WINZ24xx -1.2K
WING26xx -165
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +48.50 BRL
최악의 거래: -40 BRL
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +12.84 BRL
연속 최대 손실: -75.61 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
2025.07.16 21:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 22:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.18 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
