트레이드:
777
이익 거래:
380 (48.90%)
손실 거래:
397 (51.09%)
최고의 거래:
48.50 BRL
최악의 거래:
-39.78 BRL
총 수익:
1 999.62 BRL (124 660 pips)
총 손실:
-2 149.93 BRL (131 120 pips)
연속 최대 이익:
10 (12.84 BRL)
연속 최대 이익:
53.70 BRL (4)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
12.89%
최대 입금량:
28.98%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
233 (29.99%)
숏(주식차입매도):
544 (70.01%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.19 BRL
평균 이익:
5.26 BRL
평균 손실:
-5.42 BRL
연속 최대 손실:
11 (-75.61 BRL)
연속 최대 손실:
-75.61 BRL (11)
월별 성장률:
18.68%
연간 예측:
226.64%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
173.87 BRL
최대한의:
353.69 BRL (73.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.71% (353.69 BRL)
자본금별:
16.74% (36.66 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|98
|WINZ24xx
|54
|WING26xx
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINM25xx
|2
|WINV25xx
|14
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WINZ25xx
|-24
|WING25xx
|55
|WINZ24xx
|-6
|WING26xx
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|6.3K
|WINZ24xx
|-1.2K
|WING26xx
|-165
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
최고의 거래: +48.50 BRL
최악의 거래: -40 BRL
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +12.84 BRL
연속 최대 손실: -75.61 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
