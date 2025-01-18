- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
614
Profit Trade:
301 (49.02%)
Loss Trade:
313 (50.98%)
Best Trade:
48.50 BRL
Worst Trade:
-39.78 BRL
Profitto lordo:
1 830.65 BRL (100 505 pips)
Perdita lorda:
-1 919.99 BRL (100 055 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.84 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
53.70 BRL (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
12.89%
Massimo carico di deposito:
28.98%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
193 (31.43%)
Short Trade:
421 (68.57%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.15 BRL
Profitto medio:
6.08 BRL
Perdita media:
-6.13 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-75.61 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-75.61 BRL (11)
Crescita mensile:
8.44%
Previsione annuale:
102.37%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.50 BRL
Massimale:
331.32 BRL (69.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.05% (331.32 BRL)
Per equità:
16.74% (36.66 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WING25xx
|98
|WINV25xx
|94
|WINZ24xx
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINM25xx
|2
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WING25xx
|55
|WINV25xx
|15
|WINZ24xx
|-6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WING25xx
|6.3K
|WINV25xx
|4.2K
|WINZ24xx
|-1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.50 BRL
Worst Trade: -40 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +12.84 BRL
Massima perdita consecutiva: -75.61 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
