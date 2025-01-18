SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Portifolio IA 4XC
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA 4XC

Arthur Aquino Lino De Souza
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2024 -30%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
614
Profit Trade:
301 (49.02%)
Loss Trade:
313 (50.98%)
Best Trade:
48.50 BRL
Worst Trade:
-39.78 BRL
Profitto lordo:
1 830.65 BRL (100 505 pips)
Perdita lorda:
-1 919.99 BRL (100 055 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.84 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
53.70 BRL (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
12.89%
Massimo carico di deposito:
28.98%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
193 (31.43%)
Short Trade:
421 (68.57%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.15 BRL
Profitto medio:
6.08 BRL
Perdita media:
-6.13 BRL
Massime perdite consecutive:
11 (-75.61 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-75.61 BRL (11)
Crescita mensile:
8.44%
Previsione annuale:
102.37%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.50 BRL
Massimale:
331.32 BRL (69.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.05% (331.32 BRL)
Per equità:
16.74% (36.66 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINM25xx 139
WINJ25xx 120
WINQ25xx 109
WING25xx 98
WINV25xx 94
WINZ24xx 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINM25xx 2
WINJ25xx -52
WINQ25xx -54
WING25xx 55
WINV25xx 15
WINZ24xx -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINM25xx 1.8K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.4K
WING25xx 6.3K
WINV25xx 4.2K
WINZ24xx -1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.50 BRL
Worst Trade: -40 BRL
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +12.84 BRL
Massima perdita consecutiva: -75.61 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
Non ci sono recensioni
2025.07.16 21:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 22:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.18 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Portifolio IA 4XC
200USD al mese
-30%
0
0
USD
211
BRL
44
98%
614
49%
13%
0.95
-0.15
BRL
69%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.