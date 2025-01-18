- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
764
盈利交易:
376 (49.21%)
亏损交易:
388 (50.79%)
最好交易:
48.50 BRL
最差交易:
-39.78 BRL
毛利:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
毛利亏损:
-2 131.83 BRL (128 305 pips)
最大连续赢利:
10 (12.84 BRL)
最大连续盈利:
53.70 BRL (4)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
12.89%
最大入金加载:
28.98%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.41
长期交易:
231 (30.24%)
短期交易:
533 (69.76%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.19 BRL
平均利润:
5.29 BRL
平均损失:
-5.49 BRL
最大连续失误:
11 (-75.61 BRL)
最大连续亏损:
-75.61 BRL (11)
每月增长:
8.29%
年度预测:
100.62%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
173.87 BRL
最大值:
353.69 BRL (73.71%)
相对跌幅:
结余:
73.71% (353.69 BRL)
净值:
16.74% (36.66 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|98
|WINZ24xx
|54
|WING26xx
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINM25xx
|2
|WINV25xx
|14
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WINZ25xx
|-24
|WING25xx
|55
|WINZ24xx
|-6
|WING26xx
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|6.3K
|WINZ24xx
|-1.2K
|WING26xx
|650
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.50 BRL
最差交易: -40 BRL
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +12.84 BRL
最大连续亏损: -75.61 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
-48%
0
0
USD
USD
156
BRL
BRL
57
98%
764
49%
13%
0.93
-0.19
BRL
BRL
74%
1:500