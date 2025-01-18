- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
611
Bénéfice trades:
300 (49.09%)
Perte trades:
311 (50.90%)
Meilleure transaction:
48.50 BRL
Pire transaction:
-39.78 BRL
Bénéfice brut:
1 827.35 BRL (100 175 pips)
Perte brute:
-1 918.79 BRL (99 935 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (12.84 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
53.70 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
12.89%
Charge de dépôt maximale:
28.98%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
193 (31.59%)
Courts trades:
418 (68.41%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.15 BRL
Bénéfice moyen:
6.09 BRL
Perte moyenne:
-6.17 BRL
Pertes consécutives maximales:
11 (-75.61 BRL)
Perte consécutive maximale:
-75.61 BRL (11)
Croissance mensuelle:
9.11%
Prévision annuelle:
110.51%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
151.50 BRL
Maximal:
331.32 BRL (69.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.05% (331.32 BRL)
Par fonds propres:
16.74% (36.66 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WING25xx
|98
|WINV25xx
|91
|WINZ24xx
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINM25xx
|2
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WING25xx
|55
|WINV25xx
|14
|WINZ24xx
|-6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WING25xx
|6.3K
|WINV25xx
|4K
|WINZ24xx
|-1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +48.50 BRL
Pire transaction: -40 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +12.84 BRL
Perte consécutive maximale: -75.61 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
