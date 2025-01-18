SignauxSections
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA 4XC

Arthur Aquino Lino De Souza
0 avis
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2024 -30%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
611
Bénéfice trades:
300 (49.09%)
Perte trades:
311 (50.90%)
Meilleure transaction:
48.50 BRL
Pire transaction:
-39.78 BRL
Bénéfice brut:
1 827.35 BRL (100 175 pips)
Perte brute:
-1 918.79 BRL (99 935 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (12.84 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
53.70 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
12.89%
Charge de dépôt maximale:
28.98%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
193 (31.59%)
Courts trades:
418 (68.41%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.15 BRL
Bénéfice moyen:
6.09 BRL
Perte moyenne:
-6.17 BRL
Pertes consécutives maximales:
11 (-75.61 BRL)
Perte consécutive maximale:
-75.61 BRL (11)
Croissance mensuelle:
9.11%
Prévision annuelle:
110.51%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
151.50 BRL
Maximal:
331.32 BRL (69.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.05% (331.32 BRL)
Par fonds propres:
16.74% (36.66 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25xx 139
WINJ25xx 120
WINQ25xx 109
WING25xx 98
WINV25xx 91
WINZ24xx 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25xx 2
WINJ25xx -52
WINQ25xx -54
WING25xx 55
WINV25xx 14
WINZ24xx -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25xx 1.8K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.4K
WING25xx 6.3K
WINV25xx 4K
WINZ24xx -1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.50 BRL
Pire transaction: -40 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +12.84 BRL
Perte consécutive maximale: -75.61 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
Aucun avis
2025.07.16 21:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 22:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.18 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
