Сигналы / MetaTrader 5 / Portifolio IA 4XC
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA 4XC

Arthur Aquino Lino De Souza
0 отзывов
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2024 -48%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
764
Прибыльных трейдов:
376 (49.21%)
Убыточных трейдов:
388 (50.79%)
Лучший трейд:
48.50 BRL
Худший трейд:
-39.78 BRL
Общая прибыль:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
Общий убыток:
-2 131.83 BRL (128 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (12.84 BRL)
Макс. прибыль в серии:
53.70 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
12.89%
Макс. загрузка депозита:
28.98%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
231 (30.24%)
Коротких трейдов:
533 (69.76%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.19 BRL
Средняя прибыль:
5.29 BRL
Средний убыток:
-5.49 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-75.61 BRL)
Макс. убыток в серии:
-75.61 BRL (11)
Прирост в месяц:
3.01%
Годовой прогноз:
36.50%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
173.87 BRL
Максимальная:
353.69 BRL (73.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.71% (353.69 BRL)
По эквити:
16.74% (36.66 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 120
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 98
WINZ24xx 54
WING26xx 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINM25xx 2
WINV25xx 14
WINJ25xx -52
WINQ25xx -54
WINZ25xx -24
WING25xx 55
WINZ24xx -6
WING26xx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.4K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 6.3K
WINZ24xx -1.2K
WING26xx 650
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.50 BRL
Худший трейд: -40 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +12.84 BRL
Макс. убыток в серии: -75.61 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
Нет отзывов
2025.07.16 21:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 22:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.18 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.