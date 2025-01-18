- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
764
Прибыльных трейдов:
376 (49.21%)
Убыточных трейдов:
388 (50.79%)
Лучший трейд:
48.50 BRL
Худший трейд:
-39.78 BRL
Общая прибыль:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
Общий убыток:
-2 131.83 BRL (128 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (12.84 BRL)
Макс. прибыль в серии:
53.70 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
12.89%
Макс. загрузка депозита:
28.98%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
231 (30.24%)
Коротких трейдов:
533 (69.76%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.19 BRL
Средняя прибыль:
5.29 BRL
Средний убыток:
-5.49 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-75.61 BRL)
Макс. убыток в серии:
-75.61 BRL (11)
Прирост в месяц:
3.01%
Годовой прогноз:
36.50%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
173.87 BRL
Максимальная:
353.69 BRL (73.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.71% (353.69 BRL)
По эквити:
16.74% (36.66 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|98
|WINZ24xx
|54
|WING26xx
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINM25xx
|2
|WINV25xx
|14
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WINZ25xx
|-24
|WING25xx
|55
|WINZ24xx
|-6
|WING26xx
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|6.3K
|WINZ24xx
|-1.2K
|WING26xx
|650
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.50 BRL
Худший трейд: -40 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +12.84 BRL
Макс. убыток в серии: -75.61 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
Нет отзывов
