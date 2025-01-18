- Incremento
Total de Trades:
765
Transacciones Rentables:
376 (49.15%)
Transacciones Irrentables:
389 (50.85%)
Mejor transacción:
48.50 BRL
Peor transacción:
-39.78 BRL
Beneficio Bruto:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 132.31 BRL (128 385 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (12.84 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
53.70 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
12.89%
Carga máxima del depósito:
28.98%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.41
Transacciones Largas:
231 (30.20%)
Transacciones Cortas:
534 (69.80%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.19 BRL
Beneficio medio:
5.29 BRL
Pérdidas medias:
-5.48 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-75.61 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.61 BRL (11)
Crecimiento al mes:
11.90%
Pronóstico anual:
144.42%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
173.87 BRL
Máxima:
353.69 BRL (73.71%)
Reducción relativa:
De balance:
73.71% (353.69 BRL)
De fondos:
16.74% (36.66 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|98
|WINZ24xx
|54
|WING26xx
|13
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINM25xx
|2
|WINV25xx
|14
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WINZ25xx
|-24
|WING25xx
|55
|WINZ24xx
|-6
|WING26xx
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|6.3K
|WINZ24xx
|-1.2K
|WING26xx
|570
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
