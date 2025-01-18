SeñalesSecciones
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA 4XC

Arthur Aquino Lino De Souza
0 comentarios
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD al mes
incremento desde 2024 -48%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
765
Transacciones Rentables:
376 (49.15%)
Transacciones Irrentables:
389 (50.85%)
Mejor transacción:
48.50 BRL
Peor transacción:
-39.78 BRL
Beneficio Bruto:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 132.31 BRL (128 385 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (12.84 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
53.70 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
12.89%
Carga máxima del depósito:
28.98%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.41
Transacciones Largas:
231 (30.20%)
Transacciones Cortas:
534 (69.80%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.19 BRL
Beneficio medio:
5.29 BRL
Pérdidas medias:
-5.48 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-75.61 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.61 BRL (11)
Crecimiento al mes:
11.90%
Pronóstico anual:
144.42%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
173.87 BRL
Máxima:
353.69 BRL (73.71%)
Reducción relativa:
De balance:
73.71% (353.69 BRL)
De fondos:
16.74% (36.66 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 120
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 98
WINZ24xx 54
WING26xx 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINM25xx 2
WINV25xx 14
WINJ25xx -52
WINQ25xx -54
WINZ25xx -24
WING25xx 55
WINZ24xx -6
WING26xx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.4K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 6.3K
WINZ24xx -1.2K
WING26xx 570
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +48.50 BRL
Peor transacción: -40 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +12.84 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -75.61 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
No hay comentarios
2025.07.16 21:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 22:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.18 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
