トレード:
765
利益トレード:
376 (49.15%)
損失トレード:
389 (50.85%)
ベストトレード:
48.50 BRL
最悪のトレード:
-39.78 BRL
総利益:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
総損失:
-2 132.31 BRL (128 385 pips)
最大連続の勝ち:
10 (12.84 BRL)
最大連続利益:
53.70 BRL (4)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
12.89%
最大入金額:
28.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.41
長いトレード:
231 (30.20%)
短いトレード:
534 (69.80%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.19 BRL
平均利益:
5.29 BRL
平均損失:
-5.48 BRL
最大連続の負け:
11 (-75.61 BRL)
最大連続損失:
-75.61 BRL (11)
月間成長:
12.34%
年間予想:
146.18%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
173.87 BRL
最大の:
353.69 BRL (73.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.71% (353.69 BRL)
エクイティによる:
16.74% (36.66 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|98
|WINZ24xx
|54
|WING26xx
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINM25xx
|2
|WINV25xx
|14
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WINZ25xx
|-24
|WING25xx
|55
|WINZ24xx
|-6
|WING26xx
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|6.3K
|WINZ24xx
|-1.2K
|WING26xx
|570
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
ベストトレード: +48.50 BRL
最悪のトレード: -40 BRL
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +12.84 BRL
最大連続損失: -75.61 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
