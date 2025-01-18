シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Portifolio IA 4XC
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA 4XC

Arthur Aquino Lino De Souza
レビュー0件
57週間
0 / 0 USD
月額  200  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -48%
4xCube-MT5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
765
利益トレード:
376 (49.15%)
損失トレード:
389 (50.85%)
ベストトレード:
48.50 BRL
最悪のトレード:
-39.78 BRL
総利益:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
総損失:
-2 132.31 BRL (128 385 pips)
最大連続の勝ち:
10 (12.84 BRL)
最大連続利益:
53.70 BRL (4)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
12.89%
最大入金額:
28.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.41
長いトレード:
231 (30.20%)
短いトレード:
534 (69.80%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.19 BRL
平均利益:
5.29 BRL
平均損失:
-5.48 BRL
最大連続の負け:
11 (-75.61 BRL)
最大連続損失:
-75.61 BRL (11)
月間成長:
12.34%
年間予想:
146.18%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
173.87 BRL
最大の:
353.69 BRL (73.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
73.71% (353.69 BRL)
エクイティによる:
16.74% (36.66 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 120
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 98
WINZ24xx 54
WING26xx 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINM25xx 2
WINV25xx 14
WINJ25xx -52
WINQ25xx -54
WINZ25xx -24
WING25xx 55
WINZ24xx -6
WING26xx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.4K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 6.3K
WINZ24xx -1.2K
WING26xx 570
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +48.50 BRL
最悪のトレード: -40 BRL
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +12.84 BRL
最大連続損失: -75.61 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
レビューなし
2025.07.16 21:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 22:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.18 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Portifolio IA 4XC
200 USD/月
-48%
0
0
USD
155
BRL
57
98%
765
49%
13%
0.93
-0.19
BRL
74%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください