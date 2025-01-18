SinaisSeções
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA 4XC

Arthur Aquino Lino De Souza
0 comentários
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 200 USD por mês
crescimento desde 2024 -48%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
765
Negociações com lucro:
376 (49.15%)
Negociações com perda:
389 (50.85%)
Melhor negociação:
48.50 BRL
Pior negociação:
-39.78 BRL
Lucro bruto:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
Perda bruta:
-2 132.31 BRL (128 385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (12.84 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
53.70 BRL (4)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
12.89%
Depósito máximo carregado:
28.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
231 (30.20%)
Negociações curtas:
534 (69.80%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.19 BRL
Lucro médio:
5.29 BRL
Perda média:
-5.48 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-75.61 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-75.61 BRL (11)
Crescimento mensal:
12.98%
Previsão anual:
157.46%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
173.87 BRL
Máximo:
353.69 BRL (73.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.71% (353.69 BRL)
Pelo Capital Líquido:
16.74% (36.66 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 120
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 98
WINZ24xx 54
WING26xx 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINM25xx 2
WINV25xx 14
WINJ25xx -52
WINQ25xx -54
WINZ25xx -24
WING25xx 55
WINZ24xx -6
WING26xx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.4K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 6.3K
WINZ24xx -1.2K
WING26xx 570
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +48.50 BRL
Pior negociação: -40 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +12.84 BRL
Máxima perda consecutiva: -75.61 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
Sem comentários
2025.07.16 21:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 22:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.18 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
