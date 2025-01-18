- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
765
Negociações com lucro:
376 (49.15%)
Negociações com perda:
389 (50.85%)
Melhor negociação:
48.50 BRL
Pior negociação:
-39.78 BRL
Lucro bruto:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
Perda bruta:
-2 132.31 BRL (128 385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (12.84 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
53.70 BRL (4)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
12.89%
Depósito máximo carregado:
28.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
231 (30.20%)
Negociações curtas:
534 (69.80%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.19 BRL
Lucro médio:
5.29 BRL
Perda média:
-5.48 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-75.61 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-75.61 BRL (11)
Crescimento mensal:
12.98%
Previsão anual:
157.46%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
173.87 BRL
Máximo:
353.69 BRL (73.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
73.71% (353.69 BRL)
Pelo Capital Líquido:
16.74% (36.66 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|98
|WINZ24xx
|54
|WING26xx
|13
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINM25xx
|2
|WINV25xx
|14
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WINZ25xx
|-24
|WING25xx
|55
|WINZ24xx
|-6
|WING26xx
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|6.3K
|WINZ24xx
|-1.2K
|WING26xx
|570
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +48.50 BRL
Pior negociação: -40 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +12.84 BRL
Máxima perda consecutiva: -75.61 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
200 USD por mês
-48%
0
0
USD
USD
155
BRL
BRL
57
98%
765
49%
13%
0.93
-0.19
BRL
BRL
74%
1:500