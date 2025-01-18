- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
765
Gewinntrades:
376 (49.15%)
Verlusttrades:
389 (50.85%)
Bester Trade:
48.50 BRL
Schlechtester Trade:
-39.78 BRL
Bruttoprofit:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
Bruttoverlust:
-2 132.31 BRL (128 385 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (12.84 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.70 BRL (4)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
12.89%
Max deposit load:
28.98%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.41
Long-Positionen:
231 (30.20%)
Short-Positionen:
534 (69.80%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.19 BRL
Durchschnittlicher Profit:
5.29 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-5.48 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-75.61 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.61 BRL (11)
Wachstum pro Monat :
12.34%
Jahresprognose:
146.18%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
173.87 BRL
Maximaler:
353.69 BRL (73.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.71% (353.69 BRL)
Kapital:
16.74% (36.66 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|120
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|98
|WINZ24xx
|54
|WING26xx
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINM25xx
|2
|WINV25xx
|14
|WINJ25xx
|-52
|WINQ25xx
|-54
|WINZ25xx
|-24
|WING25xx
|55
|WINZ24xx
|-6
|WING26xx
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.4K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|6.3K
|WINZ24xx
|-1.2K
|WING26xx
|570
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +48.50 BRL
Schlechtester Trade: -40 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.84 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.61 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
200 USD pro Monat
-48%
0
0
USD
USD
155
BRL
BRL
57
98%
765
49%
13%
0.93
-0.19
BRL
BRL
74%
1:500