SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Portifolio IA 4XC
Arthur Aquino Lino De Souza

Portifolio IA 4XC

Arthur Aquino Lino De Souza
0 Bewertungen
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 200 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -48%
4xCube-MT5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
765
Gewinntrades:
376 (49.15%)
Verlusttrades:
389 (50.85%)
Bester Trade:
48.50 BRL
Schlechtester Trade:
-39.78 BRL
Bruttoprofit:
1 987.62 BRL (122 660 pips)
Bruttoverlust:
-2 132.31 BRL (128 385 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (12.84 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.70 BRL (4)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
12.89%
Max deposit load:
28.98%
Letzter Trade:
41 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.41
Long-Positionen:
231 (30.20%)
Short-Positionen:
534 (69.80%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.19 BRL
Durchschnittlicher Profit:
5.29 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-5.48 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-75.61 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.61 BRL (11)
Wachstum pro Monat :
12.34%
Jahresprognose:
146.18%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
173.87 BRL
Maximaler:
353.69 BRL (73.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.71% (353.69 BRL)
Kapital:
16.74% (36.66 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 120
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 98
WINZ24xx 54
WING26xx 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINM25xx 2
WINV25xx 14
WINJ25xx -52
WINQ25xx -54
WINZ25xx -24
WING25xx 55
WINZ24xx -6
WING26xx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.4K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 6.3K
WINZ24xx -1.2K
WING26xx 570
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +48.50 BRL
Schlechtester Trade: -40 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.84 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.61 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Este portifólio é na nossa conta da 4XC que replica o portifólio da B3 pela XP.
O preço de 200 dolares é apenas aqui no mql5, pague menos pelo instagram @outliers.invest
Keine Bewertungen
2025.07.16 21:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 19:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 15:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 22:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.26 00:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.18 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Portifolio IA 4XC
200 USD pro Monat
-48%
0
0
USD
155
BRL
57
98%
765
49%
13%
0.93
-0.19
BRL
74%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.