Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 865
Kârla kapanan işlemler:
2 631 (54.08%)
Zararla kapanan işlemler:
2 234 (45.92%)
En iyi işlem:
1.19 USD
En kötü işlem:
-1.11 USD
Brüt kâr:
249.60 USD (695 020 pips)
Brüt zarar:
-244.62 USD (681 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.93 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
25.95%
Maks. mevduat yükü:
7.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
2 560 (52.62%)
Satış işlemleri:
2 305 (47.38%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.09 USD
Ortalama zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-3.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.15 USD (16)
Aylık büyüme:
14.29%
Yıllık tahmin:
171.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.46 USD
Maksimum:
15.12 USD (24.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.16% (15.09 USD)
Varlığa göre:
4.63% (2.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINJ25xx 1739
WINM25xx 1140
WINQ25xx 824
WINV25xx 586
WING25xx 576
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINJ25xx 1
WINM25xx 3
WINQ25xx -7
WINV25xx 5
WING25xx 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINJ25xx 1.4K
WINM25xx 8.5K
WINQ25xx -20K
WINV25xx 12K
WING25xx 9.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.19 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

