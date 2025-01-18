- Прирост
Всего трейдов:
6 287
Прибыльных трейдов:
3 421 (54.41%)
Убыточных трейдов:
2 866 (45.59%)
Лучший трейд:
1.19 USD
Худший трейд:
-1.11 USD
Общая прибыль:
321.30 USD (889 540 pips)
Общий убыток:
-312.55 USD (866 035 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.93 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
25.95%
Макс. загрузка депозита:
7.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
3 252 (51.73%)
Коротких трейдов:
3 035 (48.27%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
0.09 USD
Средний убыток:
-0.11 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-3.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.15 USD (16)
Прирост в месяц:
0.83%
Годовой прогноз:
11.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.46 USD
Максимальная:
15.12 USD (24.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.16% (15.09 USD)
По эквити:
4.63% (2.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINJ25xx
|1739
|WINM25xx
|1140
|WINZ25xx
|1046
|WINV25xx
|856
|WINQ25xx
|824
|WING25xx
|576
|WING26xx
|106
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINJ25xx
|1
|WINM25xx
|3
|WINZ25xx
|6
|WINV25xx
|4
|WINQ25xx
|-7
|WING25xx
|3
|WING26xx
|-1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINJ25xx
|1.4K
|WINM25xx
|8.5K
|WINZ25xx
|15K
|WINV25xx
|10K
|WINQ25xx
|-20K
|WING25xx
|9.9K
|WING26xx
|-3.3K
Лучший трейд: +1.19 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1.48 USD
Макс. убыток в серии: -3.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Lâmina com todos os detalhes do COPY SKY WIN SQX → https://skytrader.notion.site/SKYTRADER-Portfolio-WIN-SQX-17f4425699838077bec6cbc63d6a288b?pvs=4
