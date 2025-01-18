SinaisSeções
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 16%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 301
Negociações com lucro:
3 430 (54.43%)
Negociações com perda:
2 871 (45.56%)
Melhor negociação:
1.19 USD
Pior negociação:
-1.11 USD
Lucro bruto:
321.54 USD (890 225 pips)
Perda bruta:
-313.01 USD (867 345 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (1.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.93 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
25.95%
Depósito máximo carregado:
7.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.56
Negociações longas:
3 257 (51.69%)
Negociações curtas:
3 044 (48.31%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
0.09 USD
Perda média:
-0.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-3.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.15 USD (16)
Crescimento mensal:
2.70%
Previsão anual:
35.38%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.46 USD
Máximo:
15.12 USD (24.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.16% (15.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.63% (2.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINJ25xx 1739
WINM25xx 1140
WINZ25xx 1046
WINV25xx 856
WINQ25xx 824
WING25xx 576
WING26xx 120
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINJ25xx 1
WINM25xx 3
WINZ25xx 6
WINV25xx 4
WINQ25xx -7
WING25xx 3
WING26xx -1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINJ25xx 1.4K
WINM25xx 8.5K
WINZ25xx 15K
WINV25xx 10K
WINQ25xx -20K
WING25xx 9.9K
WING26xx -3.9K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.19 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1.48 USD
Máxima perda consecutiva: -3.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

