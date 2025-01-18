- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 301
Negociações com lucro:
3 430 (54.43%)
Negociações com perda:
2 871 (45.56%)
Melhor negociação:
1.19 USD
Pior negociação:
-1.11 USD
Lucro bruto:
321.54 USD (890 225 pips)
Perda bruta:
-313.01 USD (867 345 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (1.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.93 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
25.95%
Depósito máximo carregado:
7.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.56
Negociações longas:
3 257 (51.69%)
Negociações curtas:
3 044 (48.31%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
0.09 USD
Perda média:
-0.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-3.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.15 USD (16)
Crescimento mensal:
2.70%
Previsão anual:
35.38%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.46 USD
Máximo:
15.12 USD (24.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.16% (15.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.63% (2.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINJ25xx
|1739
|WINM25xx
|1140
|WINZ25xx
|1046
|WINV25xx
|856
|WINQ25xx
|824
|WING25xx
|576
|WING26xx
|120
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINJ25xx
|1
|WINM25xx
|3
|WINZ25xx
|6
|WINV25xx
|4
|WINQ25xx
|-7
|WING25xx
|3
|WING26xx
|-1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINJ25xx
|1.4K
|WINM25xx
|8.5K
|WINZ25xx
|15K
|WINV25xx
|10K
|WINQ25xx
|-20K
|WING25xx
|9.9K
|WING26xx
|-3.9K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.19 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1.48 USD
Máxima perda consecutiva: -3.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Lâmina com todos os detalhes do COPY SKY WIN SQX → https://skytrader.notion.site/SKYTRADER-Portfolio-WIN-SQX-17f4425699838077bec6cbc63d6a288b?pvs=4
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
50
99%
6 301
54%
26%
1.02
0.00
USD
USD
28%
1:500