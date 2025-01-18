- 자본
- 축소
트레이드:
6 391
이익 거래:
3 480 (54.45%)
손실 거래:
2 911 (45.55%)
최고의 거래:
1.19 USD
최악의 거래:
-1.11 USD
총 수익:
325.67 USD (901 585 pips)
총 손실:
-318.79 USD (883 265 pips)
연속 최대 이익:
17 (1.48 USD)
연속 최대 이익:
2.93 USD (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
26.96%
최대 입금량:
7.37%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.46
롱(주식매수):
3 293 (51.53%)
숏(주식차입매도):
3 098 (48.47%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
0.09 USD
평균 손실:
-0.11 USD
연속 최대 손실:
16 (-3.15 USD)
연속 최대 손실:
-3.15 USD (16)
월별 성장률:
-7.85%
연간 예측:
-95.25%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.46 USD
최대한의:
15.12 USD (24.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.16% (15.09 USD)
자본금별:
4.63% (2.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINJ25xx
|1739
|WINM25xx
|1140
|WINZ25xx
|1046
|WINV25xx
|856
|WINQ25xx
|824
|WING25xx
|576
|WING26xx
|210
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINJ25xx
|1
|WINM25xx
|3
|WINZ25xx
|6
|WINV25xx
|4
|WINQ25xx
|-7
|WING25xx
|3
|WING26xx
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINJ25xx
|1.4K
|WINM25xx
|8.5K
|WINZ25xx
|15K
|WINV25xx
|10K
|WINQ25xx
|-20K
|WING25xx
|9.9K
|WING26xx
|-8.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.19 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +1.48 USD
연속 최대 손실: -3.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Lâmina com todos os detalhes do COPY SKY WIN SQX → https://skytrader.notion.site/SKYTRADER-Portfolio-WIN-SQX-17f4425699838077bec6cbc63d6a288b?pvs=4
