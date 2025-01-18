시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 리뷰
안정성
51
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
4xCube-MT5
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 391
이익 거래:
3 480 (54.45%)
손실 거래:
2 911 (45.55%)
최고의 거래:
1.19 USD
최악의 거래:
-1.11 USD
총 수익:
325.67 USD (901 585 pips)
총 손실:
-318.79 USD (883 265 pips)
연속 최대 이익:
17 (1.48 USD)
연속 최대 이익:
2.93 USD (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
26.96%
최대 입금량:
7.37%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
48
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.46
롱(주식매수):
3 293 (51.53%)
숏(주식차입매도):
3 098 (48.47%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
0.09 USD
평균 손실:
-0.11 USD
연속 최대 손실:
16 (-3.15 USD)
연속 최대 손실:
-3.15 USD (16)
월별 성장률:
-7.85%
연간 예측:
-95.25%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.46 USD
최대한의:
15.12 USD (24.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.16% (15.09 USD)
자본금별:
4.63% (2.41 USD)

배포

심볼 Sell Buy
WINJ25xx 1739
WINM25xx 1140
WINZ25xx 1046
WINV25xx 856
WINQ25xx 824
WING25xx 576
WING26xx 210
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINJ25xx 1
WINM25xx 3
WINZ25xx 6
WINV25xx 4
WINQ25xx -7
WING25xx 3
WING26xx -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINJ25xx 1.4K
WINM25xx 8.5K
WINZ25xx 15K
WINV25xx 10K
WINQ25xx -20K
WING25xx 9.9K
WING26xx -8.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1.19 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +1.48 USD
연속 최대 손실: -3.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 18:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC
월별 300 USD
10%
0
0
USD
35
USD
51
99%
6 391
54%
27%
1.02
0.00
USD
28%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.