- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
6 307
Gewinntrades:
3 435 (54.46%)
Verlusttrades:
2 872 (45.54%)
Bester Trade:
1.19 USD
Schlechtester Trade:
-1.11 USD
Bruttoprofit:
322.05 USD (891 635 pips)
Bruttoverlust:
-313.09 USD (867 580 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (1.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.93 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
25.95%
Max deposit load:
7.37%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
3 257 (51.64%)
Short-Positionen:
3 050 (48.36%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-3.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.15 USD (16)
Wachstum pro Monat :
2.34%
Jahresprognose:
28.35%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.46 USD
Maximaler:
15.12 USD (24.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.16% (15.09 USD)
Kapital:
4.63% (2.41 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINJ25xx
|1739
|WINM25xx
|1140
|WINZ25xx
|1046
|WINV25xx
|856
|WINQ25xx
|824
|WING25xx
|576
|WING26xx
|126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINJ25xx
|1
|WINM25xx
|3
|WINZ25xx
|6
|WINV25xx
|4
|WINQ25xx
|-7
|WING25xx
|3
|WING26xx
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINJ25xx
|1.4K
|WINM25xx
|8.5K
|WINZ25xx
|15K
|WINV25xx
|10K
|WINQ25xx
|-20K
|WING25xx
|9.9K
|WING26xx
|-2.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.19 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Lâmina com todos os detalhes do COPY SKY WIN SQX → https://skytrader.notion.site/SKYTRADER-Portfolio-WIN-SQX-17f4425699838077bec6cbc63d6a288b?pvs=4
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
17%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
50
99%
6 307
54%
26%
1.02
0.00
USD
USD
28%
1:500