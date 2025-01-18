SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 307
Gewinntrades:
3 435 (54.46%)
Verlusttrades:
2 872 (45.54%)
Bester Trade:
1.19 USD
Schlechtester Trade:
-1.11 USD
Bruttoprofit:
322.05 USD (891 635 pips)
Bruttoverlust:
-313.09 USD (867 580 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (1.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.93 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
25.95%
Max deposit load:
7.37%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
55
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
3 257 (51.64%)
Short-Positionen:
3 050 (48.36%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-3.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.15 USD (16)
Wachstum pro Monat :
2.34%
Jahresprognose:
28.35%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.46 USD
Maximaler:
15.12 USD (24.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.16% (15.09 USD)
Kapital:
4.63% (2.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINJ25xx 1739
WINM25xx 1140
WINZ25xx 1046
WINV25xx 856
WINQ25xx 824
WING25xx 576
WING26xx 126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINJ25xx 1
WINM25xx 3
WINZ25xx 6
WINV25xx 4
WINQ25xx -7
WING25xx 3
WING26xx -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINJ25xx 1.4K
WINM25xx 8.5K
WINZ25xx 15K
WINV25xx 10K
WINQ25xx -20K
WING25xx 9.9K
WING26xx -2.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.19 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 18:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
