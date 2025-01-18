シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
レビュー0件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 16%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 301
利益トレード:
3 430 (54.43%)
損失トレード:
2 871 (45.56%)
ベストトレード:
1.19 USD
最悪のトレード:
-1.11 USD
総利益:
321.54 USD (890 225 pips)
総損失:
-313.01 USD (867 345 pips)
最大連続の勝ち:
17 (1.48 USD)
最大連続利益:
2.93 USD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
25.95%
最大入金額:
7.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
3 257 (51.69%)
短いトレード:
3 044 (48.31%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.00 USD
平均利益:
0.09 USD
平均損失:
-0.11 USD
最大連続の負け:
16 (-3.15 USD)
最大連続損失:
-3.15 USD (16)
月間成長:
1.15%
年間予想:
14.01%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.46 USD
最大の:
15.12 USD (24.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.16% (15.09 USD)
エクイティによる:
4.63% (2.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINJ25xx 1739
WINM25xx 1140
WINZ25xx 1046
WINV25xx 856
WINQ25xx 824
WING25xx 576
WING26xx 120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINJ25xx 1
WINM25xx 3
WINZ25xx 6
WINV25xx 4
WINQ25xx -7
WING25xx 3
WING26xx -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINJ25xx 1.4K
WINM25xx 8.5K
WINZ25xx 15K
WINV25xx 10K
WINQ25xx -20K
WING25xx 9.9K
WING26xx -3.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.19 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1.48 USD
最大連続損失: -3.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 18:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC
300 USD/月
16%
0
0
USD
37
USD
50
99%
6 301
54%
26%
1.02
0.00
USD
28%
1:500
コピー

