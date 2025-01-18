- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 301
利益トレード:
3 430 (54.43%)
損失トレード:
2 871 (45.56%)
ベストトレード:
1.19 USD
最悪のトレード:
-1.11 USD
総利益:
321.54 USD (890 225 pips)
総損失:
-313.01 USD (867 345 pips)
最大連続の勝ち:
17 (1.48 USD)
最大連続利益:
2.93 USD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
25.95%
最大入金額:
7.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
3 257 (51.69%)
短いトレード:
3 044 (48.31%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.00 USD
平均利益:
0.09 USD
平均損失:
-0.11 USD
最大連続の負け:
16 (-3.15 USD)
最大連続損失:
-3.15 USD (16)
月間成長:
1.15%
年間予想:
14.01%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.46 USD
最大の:
15.12 USD (24.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.16% (15.09 USD)
エクイティによる:
4.63% (2.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINJ25xx
|1739
|WINM25xx
|1140
|WINZ25xx
|1046
|WINV25xx
|856
|WINQ25xx
|824
|WING25xx
|576
|WING26xx
|120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINJ25xx
|1
|WINM25xx
|3
|WINZ25xx
|6
|WINV25xx
|4
|WINQ25xx
|-7
|WING25xx
|3
|WING26xx
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINJ25xx
|1.4K
|WINM25xx
|8.5K
|WINZ25xx
|15K
|WINV25xx
|10K
|WINQ25xx
|-20K
|WING25xx
|9.9K
|WING26xx
|-3.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.19 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +1.48 USD
最大連続損失: -3.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Lâmina com todos os detalhes do COPY SKY WIN SQX → https://skytrader.notion.site/SKYTRADER-Portfolio-WIN-SQX-17f4425699838077bec6cbc63d6a288b?pvs=4
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
16%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
50
99%
6 301
54%
26%
1.02
0.00
USD
USD
28%
1:500