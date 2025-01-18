- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 287
盈利交易:
3 421 (54.41%)
亏损交易:
2 866 (45.59%)
最好交易:
1.19 USD
最差交易:
-1.11 USD
毛利:
321.30 USD (889 540 pips)
毛利亏损:
-312.55 USD (866 035 pips)
最大连续赢利:
17 (1.48 USD)
最大连续盈利:
2.93 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
25.95%
最大入金加载:
7.37%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
60
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.58
长期交易:
3 252 (51.73%)
短期交易:
3 035 (48.27%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
0.09 USD
平均损失:
-0.11 USD
最大连续失误:
16 (-3.15 USD)
最大连续亏损:
-3.15 USD (16)
每月增长:
-0.38%
年度预测:
-4.59%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3.46 USD
最大值:
15.12 USD (24.48%)
相对跌幅:
结余:
28.16% (15.09 USD)
净值:
4.63% (2.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINJ25xx
|1739
|WINM25xx
|1140
|WINZ25xx
|1046
|WINV25xx
|856
|WINQ25xx
|824
|WING25xx
|576
|WING26xx
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINJ25xx
|1
|WINM25xx
|3
|WINZ25xx
|6
|WINV25xx
|4
|WINQ25xx
|-7
|WING25xx
|3
|WING26xx
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINJ25xx
|1.4K
|WINM25xx
|8.5K
|WINZ25xx
|15K
|WINV25xx
|10K
|WINQ25xx
|-20K
|WING25xx
|9.9K
|WING26xx
|-3.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.19 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1.48 USD
最大连续亏损: -3.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Lâmina com todos os detalhes do COPY SKY WIN SQX → https://skytrader.notion.site/SKYTRADER-Portfolio-WIN-SQX-17f4425699838077bec6cbc63d6a288b?pvs=4
