信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0条评论
可靠性
49
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 16%
4xCube-MT5
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 287
盈利交易:
3 421 (54.41%)
亏损交易:
2 866 (45.59%)
最好交易:
1.19 USD
最差交易:
-1.11 USD
毛利:
321.30 USD (889 540 pips)
毛利亏损:
-312.55 USD (866 035 pips)
最大连续赢利:
17 (1.48 USD)
最大连续盈利:
2.93 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
25.95%
最大入金加载:
7.37%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
60
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.58
长期交易:
3 252 (51.73%)
短期交易:
3 035 (48.27%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
0.09 USD
平均损失:
-0.11 USD
最大连续失误:
16 (-3.15 USD)
最大连续亏损:
-3.15 USD (16)
每月增长:
-0.38%
年度预测:
-4.59%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3.46 USD
最大值:
15.12 USD (24.48%)
相对跌幅:
结余:
28.16% (15.09 USD)
净值:
4.63% (2.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINJ25xx 1739
WINM25xx 1140
WINZ25xx 1046
WINV25xx 856
WINQ25xx 824
WING25xx 576
WING26xx 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINJ25xx 1
WINM25xx 3
WINZ25xx 6
WINV25xx 4
WINQ25xx -7
WING25xx 3
WING26xx -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINJ25xx 1.4K
WINM25xx 8.5K
WINZ25xx 15K
WINV25xx 10K
WINQ25xx -20K
WING25xx 9.9K
WING26xx -3.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.19 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1.48 USD
最大连续亏损: -3.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 18:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC
每月300 USD
16%
0
0
USD
37
USD
49
99%
6 287
54%
26%
1.02
0.00
USD
28%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载