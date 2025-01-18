SegnaliSezioni
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 8%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 865
Profit Trade:
2 631 (54.08%)
Loss Trade:
2 234 (45.92%)
Best Trade:
1.19 USD
Worst Trade:
-1.11 USD
Profitto lordo:
249.60 USD (695 020 pips)
Perdita lorda:
-244.62 USD (681 985 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.93 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
25.95%
Massimo carico di deposito:
7.37%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
2 560 (52.62%)
Short Trade:
2 305 (47.38%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.09 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.15 USD (16)
Crescita mensile:
13.32%
Previsione annuale:
161.64%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.46 USD
Massimale:
15.12 USD (24.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.16% (15.09 USD)
Per equità:
4.63% (2.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINJ25xx 1739
WINM25xx 1140
WINQ25xx 824
WINV25xx 586
WING25xx 576
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINJ25xx 1
WINM25xx 3
WINQ25xx -7
WINV25xx 5
WING25xx 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINJ25xx 1.4K
WINM25xx 8.5K
WINQ25xx -20K
WINV25xx 12K
WING25xx 9.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.19 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1.48 USD
Massima perdita consecutiva: -3.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 17:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 18:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 18:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
