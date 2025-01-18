- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 865
Profit Trade:
2 631 (54.08%)
Loss Trade:
2 234 (45.92%)
Best Trade:
1.19 USD
Worst Trade:
-1.11 USD
Profitto lordo:
249.60 USD (695 020 pips)
Perdita lorda:
-244.62 USD (681 985 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.93 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
25.95%
Massimo carico di deposito:
7.37%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
2 560 (52.62%)
Short Trade:
2 305 (47.38%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.09 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.15 USD (16)
Crescita mensile:
13.32%
Previsione annuale:
161.64%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.46 USD
Massimale:
15.12 USD (24.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.16% (15.09 USD)
Per equità:
4.63% (2.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINJ25xx
|1739
|WINM25xx
|1140
|WINQ25xx
|824
|WINV25xx
|586
|WING25xx
|576
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINJ25xx
|1
|WINM25xx
|3
|WINQ25xx
|-7
|WINV25xx
|5
|WING25xx
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINJ25xx
|1.4K
|WINM25xx
|8.5K
|WINQ25xx
|-20K
|WINV25xx
|12K
|WING25xx
|9.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.19 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1.48 USD
Massima perdita consecutiva: -3.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Lâmina com todos os detalhes do COPY SKY WIN SQX → https://skytrader.notion.site/SKYTRADER-Portfolio-WIN-SQX-17f4425699838077bec6cbc63d6a288b?pvs=4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
8%
0
0
USD
USD
46
USD
USD
37
99%
4 865
54%
26%
1.02
0.00
USD
USD
28%
1:500