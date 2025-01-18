SeñalesSecciones
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

SKYTRADER PORTFOLIO WIN SQX 4XC

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 comentarios
Fiabilidad
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 16%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 301
Transacciones Rentables:
3 430 (54.43%)
Transacciones Irrentables:
2 871 (45.56%)
Mejor transacción:
1.19 USD
Peor transacción:
-1.11 USD
Beneficio Bruto:
321.54 USD (890 225 pips)
Pérdidas Brutas:
-313.01 USD (867 345 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (1.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.93 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
25.95%
Carga máxima del depósito:
7.37%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.56
Transacciones Largas:
3 257 (51.69%)
Transacciones Cortas:
3 044 (48.31%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.00 USD
Beneficio medio:
0.09 USD
Pérdidas medias:
-0.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-3.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.15 USD (16)
Crecimiento al mes:
2.81%
Pronóstico anual:
34.09%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.46 USD
Máxima:
15.12 USD (24.48%)
Reducción relativa:
De balance:
28.16% (15.09 USD)
De fondos:
4.63% (2.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINJ25xx 1739
WINM25xx 1140
WINZ25xx 1046
WINV25xx 856
WINQ25xx 824
WING25xx 576
WING26xx 120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINJ25xx 1
WINM25xx 3
WINZ25xx 6
WINV25xx 4
WINQ25xx -7
WING25xx 3
WING26xx -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINJ25xx 1.4K
WINM25xx 8.5K
WINZ25xx 15K
WINV25xx 10K
WINQ25xx -20K
WING25xx 9.9K
WING26xx -3.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.19 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +1.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
