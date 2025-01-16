- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
860
Kârla kapanan işlemler:
510 (59.30%)
Zararla kapanan işlemler:
350 (40.70%)
En iyi işlem:
163.29 USD
En kötü işlem:
-163.25 USD
Brüt kâr:
3 844.16 USD (243 914 pips)
Brüt zarar:
-3 505.54 USD (197 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (71.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.29 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
18.14%
Maks. mevduat yükü:
2.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
474 (55.12%)
Satış işlemleri:
386 (44.88%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
7.54 USD
Ortalama zarar:
-10.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-114.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.77 USD (5)
Aylık büyüme:
6.70%
Yıllık tahmin:
81.35%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
309.00 USD
Maksimum:
615.77 USD (30.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.09% (615.77 USD)
Varlığa göre:
2.03% (31.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|USDCAD
|162
|AUDCAD
|160
|AUDNZD
|105
|NZDCAD
|99
|USDJPY
|66
|EURJPY
|55
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|9
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|.USTECHCash
|1
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|196
|USDCAD
|-206
|AUDCAD
|158
|AUDNZD
|49
|NZDCAD
|128
|USDJPY
|55
|EURJPY
|-10
|GBPUSD
|-26
|EURUSD
|-21
|EURAUD
|-7
|AUDJPY
|-2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|-4
|AUDUSD
|-4
|.USTECHCash
|21
|EURNZD
|-5
|CADCHF
|0
|EURCHF
|18
|NZDUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|31K
|USDCAD
|3.5K
|AUDCAD
|7.9K
|AUDNZD
|-668
|NZDCAD
|3.9K
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-672
|GBPUSD
|-493
|EURUSD
|-448
|EURAUD
|95
|AUDJPY
|-65
|GBPJPY
|938
|USDCHF
|-191
|AUDUSD
|-360
|.USTECHCash
|3.8K
|EURNZD
|-865
|CADCHF
|0
|EURCHF
|323
|NZDUSD
|-59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +163.29 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +71.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.42 × 435
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 746
|
ThreeTrader-Live
|0.49 × 228
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 218
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.80 × 20
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.83 × 122
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.10 × 70
|
ICMarketsSC-Live08
|1.24 × 135
|
AxioryAsia-02Live
|1.39 × 67
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
105
98%
860
59%
18%
1.09
0.39
USD
USD
36%
1:500