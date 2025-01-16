SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NEO RF
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO RF

Gabriel Paul Ange Perrin
0 inceleme
Güvenilirlik
105 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 9%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
860
Kârla kapanan işlemler:
510 (59.30%)
Zararla kapanan işlemler:
350 (40.70%)
En iyi işlem:
163.29 USD
En kötü işlem:
-163.25 USD
Brüt kâr:
3 844.16 USD (243 914 pips)
Brüt zarar:
-3 505.54 USD (197 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (71.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.29 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
18.14%
Maks. mevduat yükü:
2.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
474 (55.12%)
Satış işlemleri:
386 (44.88%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
7.54 USD
Ortalama zarar:
-10.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-114.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.77 USD (5)
Aylık büyüme:
6.70%
Yıllık tahmin:
81.35%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
309.00 USD
Maksimum:
615.77 USD (30.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.09% (615.77 USD)
Varlığa göre:
2.03% (31.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 168
USDCAD 162
AUDCAD 160
AUDNZD 105
NZDCAD 99
USDJPY 66
EURJPY 55
GBPUSD 12
EURUSD 9
EURAUD 5
AUDJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
.USTECHCash 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 196
USDCAD -206
AUDCAD 158
AUDNZD 49
NZDCAD 128
USDJPY 55
EURJPY -10
GBPUSD -26
EURUSD -21
EURAUD -7
AUDJPY -2
GBPJPY 1
USDCHF -4
AUDUSD -4
.USTECHCash 21
EURNZD -5
CADCHF 0
EURCHF 18
NZDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
USDCAD 3.5K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD -668
NZDCAD 3.9K
USDJPY -1.1K
EURJPY -672
GBPUSD -493
EURUSD -448
EURAUD 95
AUDJPY -65
GBPJPY 938
USDCHF -191
AUDUSD -360
.USTECHCash 3.8K
EURNZD -865
CADCHF 0
EURCHF 323
NZDUSD -59
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +163.29 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +71.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.42 × 435
RoboForex-ECN
0.48 × 746
ThreeTrader-Live
0.49 × 228
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 218
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.80 × 20
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 122
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 70
ICMarketsSC-Live08
1.24 × 135
AxioryAsia-02Live
1.39 × 67
70 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 07:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 01:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 548 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NEO RF
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
1.6K
USD
105
98%
860
59%
18%
1.09
0.39
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.