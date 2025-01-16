シグナルセクション
NEO RF
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO RF

Gabriel Paul Ange Perrin
レビュー0件
信頼性
116週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 14%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
888
利益トレード:
520 (58.55%)
損失トレード:
368 (41.44%)
ベストトレード:
163.29 USD
最悪のトレード:
-163.25 USD
総利益:
4 138.63 USD (273 639 pips)
総損失:
-3 731.76 USD (219 498 pips)
最大連続の勝ち:
15 (71.11 USD)
最大連続利益:
163.29 USD (1)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
15.10%
最大入金額:
2.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.66
長いトレード:
502 (56.53%)
短いトレード:
386 (43.47%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
7.96 USD
平均損失:
-10.14 USD
最大連続の負け:
9 (-114.00 USD)
最大連続損失:
-615.77 USD (5)
月間成長:
0.06%
年間予想:
0.77%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
309.00 USD
最大の:
615.77 USD (30.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.09% (615.77 USD)
エクイティによる:
2.03% (31.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 196
USDCAD 162
AUDCAD 160
AUDNZD 105
NZDCAD 99
USDJPY 66
EURJPY 55
GBPUSD 12
EURUSD 9
EURAUD 5
AUDJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
.USTECHCash 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 264
USDCAD -206
AUDCAD 158
AUDNZD 49
NZDCAD 128
USDJPY 55
EURJPY -10
GBPUSD -26
EURUSD -21
EURAUD -7
AUDJPY -2
GBPJPY 1
USDCHF -4
AUDUSD -4
.USTECHCash 21
EURNZD -5
CADCHF 0
EURCHF 18
NZDUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 39K
USDCAD 3.5K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD -668
NZDCAD 3.9K
USDJPY -1.1K
EURJPY -672
GBPUSD -493
EURUSD -448
EURAUD 95
AUDJPY -65
GBPJPY 938
USDCHF -191
AUDUSD -360
.USTECHCash 3.8K
EURNZD -865
CADCHF 0
EURCHF 323
NZDUSD -59
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +163.29 USD
最悪のトレード: -163 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +71.11 USD
最大連続損失: -114.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.42 × 435
RoboForex-ECN
0.48 × 746
ThreeTrader-Live
0.49 × 228
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 218
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.80 × 20
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 122
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 70
ICMarketsSC-Live08
1.24 × 135
AxioryAsia-02Live
1.39 × 67
Tickmill-Live10
1.40 × 40
70 より多く...
レビューなし
2025.12.28 16:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 06:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
NEO RF
30 USD/月
14%
0
0
USD
1.5K
USD
116
98%
888
58%
15%
1.10
0.46
USD
36%
1:500
コピー

