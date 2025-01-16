SignaleKategorien
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO RF

Gabriel Paul Ange Perrin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
118 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 13%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
890
Gewinntrades:
521 (58.53%)
Verlusttrades:
369 (41.46%)
Bester Trade:
163.29 USD
Schlechtester Trade:
-163.25 USD
Bruttoprofit:
4 147.94 USD (274 647 pips)
Bruttoverlust:
-3 745.47 USD (220 791 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (71.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
163.29 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
15.10%
Max deposit load:
2.39%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
504 (56.63%)
Short-Positionen:
386 (43.37%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-114.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-615.77 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.23%
Jahresprognose:
-2.79%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
309.00 USD
Maximaler:
615.77 USD (30.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.09% (615.77 USD)
Kapital:
2.03% (31.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 198
USDCAD 162
AUDCAD 160
AUDNZD 105
NZDCAD 99
USDJPY 66
EURJPY 55
GBPUSD 12
EURUSD 9
EURAUD 5
AUDJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
.USTECHCash 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 259
USDCAD -206
AUDCAD 158
AUDNZD 49
NZDCAD 128
USDJPY 55
EURJPY -10
GBPUSD -26
EURUSD -21
EURAUD -7
AUDJPY -2
GBPJPY 1
USDCHF -4
AUDUSD -4
.USTECHCash 21
EURNZD -5
CADCHF 0
EURCHF 18
NZDUSD -1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
USDCAD 3.5K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD -668
NZDCAD 3.9K
USDJPY -1.1K
EURJPY -672
GBPUSD -493
EURUSD -448
EURAUD 95
AUDJPY -65
GBPJPY 938
USDCHF -191
AUDUSD -360
.USTECHCash 3.8K
EURNZD -865
CADCHF 0
EURCHF 323
NZDUSD -59
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +163.29 USD
Schlechtester Trade: -163 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +71.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -114.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.42 × 435
RoboForex-ECN
0.48 × 746
ThreeTrader-Live
0.49 × 228
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 218
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.80 × 20
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 122
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 70
ICMarketsSC-Live08
1.24 × 135
AxioryAsia-02Live
1.39 × 67
Tickmill-Live10
1.40 × 40
noch 70 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.28 16:02
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 06:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.