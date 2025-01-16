- 자본
- 축소
트레이드:
892
이익 거래:
522 (58.52%)
손실 거래:
370 (41.48%)
최고의 거래:
163.29 USD
최악의 거래:
-163.25 USD
총 수익:
4 160.71 USD (275 941 pips)
총 손실:
-3 758.96 USD (222 121 pips)
연속 최대 이익:
15 (71.11 USD)
연속 최대 이익:
163.29 USD (1)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
14.05%
최대 입금량:
2.39%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.65
롱(주식매수):
506 (56.73%)
숏(주식차입매도):
386 (43.27%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.45 USD
평균 이익:
7.97 USD
평균 손실:
-10.16 USD
연속 최대 손실:
9 (-114.00 USD)
연속 최대 손실:
-615.77 USD (5)
월별 성장률:
2.95%
연간 예측:
35.78%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
309.00 USD
최대한의:
615.77 USD (30.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.09% (615.77 USD)
자본금별:
2.03% (31.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|200
|USDCAD
|162
|AUDCAD
|160
|AUDNZD
|105
|NZDCAD
|99
|USDJPY
|66
|EURJPY
|55
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|9
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|.USTECHCash
|1
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|259
|USDCAD
|-206
|AUDCAD
|158
|AUDNZD
|49
|NZDCAD
|128
|USDJPY
|55
|EURJPY
|-10
|GBPUSD
|-26
|EURUSD
|-21
|EURAUD
|-7
|AUDJPY
|-2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|-4
|AUDUSD
|-4
|.USTECHCash
|21
|EURNZD
|-5
|CADCHF
|0
|EURCHF
|18
|NZDUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|38K
|USDCAD
|3.5K
|AUDCAD
|7.9K
|AUDNZD
|-668
|NZDCAD
|3.9K
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-672
|GBPUSD
|-493
|EURUSD
|-448
|EURAUD
|95
|AUDJPY
|-65
|GBPJPY
|938
|USDCHF
|-191
|AUDUSD
|-360
|.USTECHCash
|3.8K
|EURNZD
|-865
|CADCHF
|0
|EURCHF
|323
|NZDUSD
|-59
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.42 × 435
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 746
|
ThreeTrader-Live
|0.49 × 228
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 218
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.80 × 20
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.83 × 122
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.10 × 70
|
ICMarketsSC-Live08
|1.24 × 135
|
AxioryAsia-02Live
|1.39 × 67
|
Tickmill-Live10
|1.40 × 40
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
13%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
120
98%
892
58%
14%
1.10
0.45
USD
USD
36%
1:500