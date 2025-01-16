리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 FBS-Real-7 0.00 × 2 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 Exness-Real17 0.42 × 435 RoboForex-ECN 0.48 × 746 ThreeTrader-Live 0.49 × 228 ICMarketsSC-Live11 0.50 × 218 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 Alpari-Pro.ECN2 0.77 × 137 VantageInternational-Live 14 0.80 × 20 DooPrime-Live 2 0.80 × 10 ICMarketsSC-Live19 0.83 × 122 Exness-Real29 1.00 × 1 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.10 × 70 ICMarketsSC-Live08 1.24 × 135 AxioryAsia-02Live 1.39 × 67 Tickmill-Live10 1.40 × 40 70 더...