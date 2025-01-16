SignauxSections
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO RF

Gabriel Paul Ange Perrin
0 avis
Fiabilité
105 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 9%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
860
Bénéfice trades:
510 (59.30%)
Perte trades:
350 (40.70%)
Meilleure transaction:
163.29 USD
Pire transaction:
-163.25 USD
Bénéfice brut:
3 844.16 USD (243 914 pips)
Perte brute:
-3 505.54 USD (197 434 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (71.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
163.29 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
18.14%
Charge de dépôt maximale:
2.39%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
474 (55.12%)
Courts trades:
386 (44.88%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
7.54 USD
Perte moyenne:
-10.02 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-114.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-615.77 USD (5)
Croissance mensuelle:
6.70%
Prévision annuelle:
81.35%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
309.00 USD
Maximal:
615.77 USD (30.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.09% (615.77 USD)
Par fonds propres:
2.03% (31.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 168
USDCAD 162
AUDCAD 160
AUDNZD 105
NZDCAD 99
USDJPY 66
EURJPY 55
GBPUSD 12
EURUSD 9
EURAUD 5
AUDJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
.USTECHCash 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 196
USDCAD -206
AUDCAD 158
AUDNZD 49
NZDCAD 128
USDJPY 55
EURJPY -10
GBPUSD -26
EURUSD -21
EURAUD -7
AUDJPY -2
GBPJPY 1
USDCHF -4
AUDUSD -4
.USTECHCash 21
EURNZD -5
CADCHF 0
EURCHF 18
NZDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
USDCAD 3.5K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD -668
NZDCAD 3.9K
USDJPY -1.1K
EURJPY -672
GBPUSD -493
EURUSD -448
EURAUD 95
AUDJPY -65
GBPJPY 938
USDCHF -191
AUDUSD -360
.USTECHCash 3.8K
EURNZD -865
CADCHF 0
EURCHF 323
NZDUSD -59
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +163.29 USD
Pire transaction: -163 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +71.11 USD
Perte consécutive maximale: -114.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.42 × 435
RoboForex-ECN
0.48 × 746
ThreeTrader-Live
0.49 × 228
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 218
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.80 × 20
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 122
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 70
ICMarketsSC-Live08
1.24 × 135
AxioryAsia-02Live
1.39 × 67
70 plus...
Aucun avis
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 07:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 01:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 548 days of the signal's entire lifetime.
