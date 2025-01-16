信号部分
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO RF

Gabriel Paul Ange Perrin
可靠性
116
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 14%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
888
盈利交易:
520 (58.55%)
亏损交易:
368 (41.44%)
最好交易:
163.29 USD
最差交易:
-163.25 USD
毛利:
4 138.63 USD (273 639 pips)
毛利亏损:
-3 731.76 USD (219 498 pips)
最大连续赢利:
15 (71.11 USD)
最大连续盈利:
163.29 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
15.10%
最大入金加载:
2.39%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.66
长期交易:
502 (56.53%)
短期交易:
386 (43.47%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
7.96 USD
平均损失:
-10.14 USD
最大连续失误:
9 (-114.00 USD)
最大连续亏损:
-615.77 USD (5)
每月增长:
0.91%
年度预测:
11.01%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
309.00 USD
最大值:
615.77 USD (30.17%)
相对跌幅:
结余:
36.09% (615.77 USD)
净值:
2.03% (31.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 196
USDCAD 162
AUDCAD 160
AUDNZD 105
NZDCAD 99
USDJPY 66
EURJPY 55
GBPUSD 12
EURUSD 9
EURAUD 5
AUDJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
.USTECHCash 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDUSD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 264
USDCAD -206
AUDCAD 158
AUDNZD 49
NZDCAD 128
USDJPY 55
EURJPY -10
GBPUSD -26
EURUSD -21
EURAUD -7
AUDJPY -2
GBPJPY 1
USDCHF -4
AUDUSD -4
.USTECHCash 21
EURNZD -5
CADCHF 0
EURCHF 18
NZDUSD -1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 39K
USDCAD 3.5K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD -668
NZDCAD 3.9K
USDJPY -1.1K
EURJPY -672
GBPUSD -493
EURUSD -448
EURAUD 95
AUDJPY -65
GBPJPY 938
USDCHF -191
AUDUSD -360
.USTECHCash 3.8K
EURNZD -865
CADCHF 0
EURCHF 323
NZDUSD -59
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +163.29 USD
最差交易: -163 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +71.11 USD
最大连续亏损: -114.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.42 × 435
RoboForex-ECN
0.48 × 746
ThreeTrader-Live
0.49 × 228
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 218
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.80 × 20
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 122
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 70
ICMarketsSC-Live08
1.24 × 135
AxioryAsia-02Live
1.39 × 67
Tickmill-Live10
1.40 × 40
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 06:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载