- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
888
盈利交易:
520 (58.55%)
亏损交易:
368 (41.44%)
最好交易:
163.29 USD
最差交易:
-163.25 USD
毛利:
4 138.63 USD (273 639 pips)
毛利亏损:
-3 731.76 USD (219 498 pips)
最大连续赢利:
15 (71.11 USD)
最大连续盈利:
163.29 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
15.10%
最大入金加载:
2.39%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.66
长期交易:
502 (56.53%)
短期交易:
386 (43.47%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
7.96 USD
平均损失:
-10.14 USD
最大连续失误:
9 (-114.00 USD)
最大连续亏损:
-615.77 USD (5)
每月增长:
0.91%
年度预测:
11.01%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
309.00 USD
最大值:
615.77 USD (30.17%)
相对跌幅:
结余:
36.09% (615.77 USD)
净值:
2.03% (31.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|USDCAD
|162
|AUDCAD
|160
|AUDNZD
|105
|NZDCAD
|99
|USDJPY
|66
|EURJPY
|55
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|9
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|.USTECHCash
|1
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|264
|USDCAD
|-206
|AUDCAD
|158
|AUDNZD
|49
|NZDCAD
|128
|USDJPY
|55
|EURJPY
|-10
|GBPUSD
|-26
|EURUSD
|-21
|EURAUD
|-7
|AUDJPY
|-2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|-4
|AUDUSD
|-4
|.USTECHCash
|21
|EURNZD
|-5
|CADCHF
|0
|EURCHF
|18
|NZDUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|USDCAD
|3.5K
|AUDCAD
|7.9K
|AUDNZD
|-668
|NZDCAD
|3.9K
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-672
|GBPUSD
|-493
|EURUSD
|-448
|EURAUD
|95
|AUDJPY
|-65
|GBPJPY
|938
|USDCHF
|-191
|AUDUSD
|-360
|.USTECHCash
|3.8K
|EURNZD
|-865
|CADCHF
|0
|EURCHF
|323
|NZDUSD
|-59
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +163.29 USD
最差交易: -163 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +71.11 USD
最大连续亏损: -114.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.42 × 435
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 746
|
ThreeTrader-Live
|0.49 × 228
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 218
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.80 × 20
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.83 × 122
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.10 × 70
|
ICMarketsSC-Live08
|1.24 × 135
|
AxioryAsia-02Live
|1.39 × 67
|
Tickmill-Live10
|1.40 × 40
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
116
98%
888
58%
15%
1.10
0.46
USD
USD
36%
1:500