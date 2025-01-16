СигналыРазделы
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO RF

Gabriel Paul Ange Perrin
0 отзывов
Надежность
116 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 14%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
888
Прибыльных трейдов:
520 (58.55%)
Убыточных трейдов:
368 (41.44%)
Лучший трейд:
163.29 USD
Худший трейд:
-163.25 USD
Общая прибыль:
4 138.63 USD (273 639 pips)
Общий убыток:
-3 731.76 USD (219 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (71.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.29 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
15.10%
Макс. загрузка депозита:
2.39%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.66
Длинных трейдов:
502 (56.53%)
Коротких трейдов:
386 (43.47%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
7.96 USD
Средний убыток:
-10.14 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-114.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-615.77 USD (5)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.01%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
309.00 USD
Максимальная:
615.77 USD (30.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.09% (615.77 USD)
По эквити:
2.03% (31.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 196
USDCAD 162
AUDCAD 160
AUDNZD 105
NZDCAD 99
USDJPY 66
EURJPY 55
GBPUSD 12
EURUSD 9
EURAUD 5
AUDJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
.USTECHCash 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 264
USDCAD -206
AUDCAD 158
AUDNZD 49
NZDCAD 128
USDJPY 55
EURJPY -10
GBPUSD -26
EURUSD -21
EURAUD -7
AUDJPY -2
GBPJPY 1
USDCHF -4
AUDUSD -4
.USTECHCash 21
EURNZD -5
CADCHF 0
EURCHF 18
NZDUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
USDCAD 3.5K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD -668
NZDCAD 3.9K
USDJPY -1.1K
EURJPY -672
GBPUSD -493
EURUSD -448
EURAUD 95
AUDJPY -65
GBPJPY 938
USDCHF -191
AUDUSD -360
.USTECHCash 3.8K
EURNZD -865
CADCHF 0
EURCHF 323
NZDUSD -59
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +163.29 USD
Худший трейд: -163 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +71.11 USD
Макс. убыток в серии: -114.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.42 × 435
RoboForex-ECN
0.48 × 746
ThreeTrader-Live
0.49 × 228
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 218
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.80 × 20
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 122
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 70
ICMarketsSC-Live08
1.24 × 135
AxioryAsia-02Live
1.39 × 67
Tickmill-Live10
1.40 × 40
еще 70...
Нет отзывов
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 06:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NEO RF
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
1.5K
USD
116
98%
888
58%
15%
1.10
0.46
USD
36%
1:500
