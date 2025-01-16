- Прирост
Всего трейдов:
888
Прибыльных трейдов:
520 (58.55%)
Убыточных трейдов:
368 (41.44%)
Лучший трейд:
163.29 USD
Худший трейд:
-163.25 USD
Общая прибыль:
4 138.63 USD (273 639 pips)
Общий убыток:
-3 731.76 USD (219 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (71.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.29 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
15.10%
Макс. загрузка депозита:
2.39%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.66
Длинных трейдов:
502 (56.53%)
Коротких трейдов:
386 (43.47%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
7.96 USD
Средний убыток:
-10.14 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-114.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-615.77 USD (5)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.01%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
309.00 USD
Максимальная:
615.77 USD (30.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.09% (615.77 USD)
По эквити:
2.03% (31.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|USDCAD
|162
|AUDCAD
|160
|AUDNZD
|105
|NZDCAD
|99
|USDJPY
|66
|EURJPY
|55
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|9
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|.USTECHCash
|1
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|264
|USDCAD
|-206
|AUDCAD
|158
|AUDNZD
|49
|NZDCAD
|128
|USDJPY
|55
|EURJPY
|-10
|GBPUSD
|-26
|EURUSD
|-21
|EURAUD
|-7
|AUDJPY
|-2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|-4
|AUDUSD
|-4
|.USTECHCash
|21
|EURNZD
|-5
|CADCHF
|0
|EURCHF
|18
|NZDUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|USDCAD
|3.5K
|AUDCAD
|7.9K
|AUDNZD
|-668
|NZDCAD
|3.9K
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-672
|GBPUSD
|-493
|EURUSD
|-448
|EURAUD
|95
|AUDJPY
|-65
|GBPJPY
|938
|USDCHF
|-191
|AUDUSD
|-360
|.USTECHCash
|3.8K
|EURNZD
|-865
|CADCHF
|0
|EURCHF
|323
|NZDUSD
|-59
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +163.29 USD
Худший трейд: -163 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +71.11 USD
Макс. убыток в серии: -114.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.42 × 435
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 746
|
ThreeTrader-Live
|0.49 × 228
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 218
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.80 × 20
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.83 × 122
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.10 × 70
|
ICMarketsSC-Live08
|1.24 × 135
|
AxioryAsia-02Live
|1.39 × 67
|
Tickmill-Live10
|1.40 × 40
Нет отзывов
