Trade:
860
Profit Trade:
510 (59.30%)
Loss Trade:
350 (40.70%)
Best Trade:
163.29 USD
Worst Trade:
-163.25 USD
Profitto lordo:
3 844.16 USD (243 914 pips)
Perdita lorda:
-3 505.54 USD (197 434 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (71.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.29 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
18.14%
Massimo carico di deposito:
2.39%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
474 (55.12%)
Short Trade:
386 (44.88%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-10.02 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-114.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-615.77 USD (5)
Crescita mensile:
6.70%
Previsione annuale:
81.35%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
309.00 USD
Massimale:
615.77 USD (30.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.09% (615.77 USD)
Per equità:
2.03% (31.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|USDCAD
|162
|AUDCAD
|160
|AUDNZD
|105
|NZDCAD
|99
|USDJPY
|66
|EURJPY
|55
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|9
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|5
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|.USTECHCash
|1
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|196
|USDCAD
|-206
|AUDCAD
|158
|AUDNZD
|49
|NZDCAD
|128
|USDJPY
|55
|EURJPY
|-10
|GBPUSD
|-26
|EURUSD
|-21
|EURAUD
|-7
|AUDJPY
|-2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|-4
|AUDUSD
|-4
|.USTECHCash
|21
|EURNZD
|-5
|CADCHF
|0
|EURCHF
|18
|NZDUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|USDCAD
|3.5K
|AUDCAD
|7.9K
|AUDNZD
|-668
|NZDCAD
|3.9K
|USDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-672
|GBPUSD
|-493
|EURUSD
|-448
|EURAUD
|95
|AUDJPY
|-65
|GBPJPY
|938
|USDCHF
|-191
|AUDUSD
|-360
|.USTECHCash
|3.8K
|EURNZD
|-865
|CADCHF
|0
|EURCHF
|323
|NZDUSD
|-59
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +163.29 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +71.11 USD
Massima perdita consecutiva: -114.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.42 × 435
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 746
|
ThreeTrader-Live
|0.49 × 228
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 218
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.80 × 20
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.83 × 122
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.10 × 70
|
ICMarketsSC-Live08
|1.24 × 135
|
AxioryAsia-02Live
|1.39 × 67
