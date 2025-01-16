SegnaliSezioni
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO RF

Gabriel Paul Ange Perrin
0 recensioni
Affidabilità
105 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 9%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
860
Profit Trade:
510 (59.30%)
Loss Trade:
350 (40.70%)
Best Trade:
163.29 USD
Worst Trade:
-163.25 USD
Profitto lordo:
3 844.16 USD (243 914 pips)
Perdita lorda:
-3 505.54 USD (197 434 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (71.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.29 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
18.14%
Massimo carico di deposito:
2.39%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
474 (55.12%)
Short Trade:
386 (44.88%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
7.54 USD
Perdita media:
-10.02 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-114.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-615.77 USD (5)
Crescita mensile:
6.70%
Previsione annuale:
81.35%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
309.00 USD
Massimale:
615.77 USD (30.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.09% (615.77 USD)
Per equità:
2.03% (31.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 168
USDCAD 162
AUDCAD 160
AUDNZD 105
NZDCAD 99
USDJPY 66
EURJPY 55
GBPUSD 12
EURUSD 9
EURAUD 5
AUDJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
.USTECHCash 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 196
USDCAD -206
AUDCAD 158
AUDNZD 49
NZDCAD 128
USDJPY 55
EURJPY -10
GBPUSD -26
EURUSD -21
EURAUD -7
AUDJPY -2
GBPJPY 1
USDCHF -4
AUDUSD -4
.USTECHCash 21
EURNZD -5
CADCHF 0
EURCHF 18
NZDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
USDCAD 3.5K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD -668
NZDCAD 3.9K
USDJPY -1.1K
EURJPY -672
GBPUSD -493
EURUSD -448
EURAUD 95
AUDJPY -65
GBPJPY 938
USDCHF -191
AUDUSD -360
.USTECHCash 3.8K
EURNZD -865
CADCHF 0
EURCHF 323
NZDUSD -59
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +163.29 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +71.11 USD
Massima perdita consecutiva: -114.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.42 × 435
RoboForex-ECN
0.48 × 746
ThreeTrader-Live
0.49 × 228
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 218
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.80 × 20
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 122
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 70
ICMarketsSC-Live08
1.24 × 135
AxioryAsia-02Live
1.39 × 67
70 più
Non ci sono recensioni
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 07:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 01:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 548 days of the signal's entire lifetime.
