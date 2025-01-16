SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NEO RF
Gabriel Paul Ange Perrin

NEO RF

Gabriel Paul Ange Perrin
0 comentários
Confiabilidade
116 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 14%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
888
Negociações com lucro:
520 (58.55%)
Negociações com perda:
368 (41.44%)
Melhor negociação:
163.29 USD
Pior negociação:
-163.25 USD
Lucro bruto:
4 138.63 USD (273 639 pips)
Perda bruta:
-3 731.76 USD (219 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (71.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
163.29 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
15.10%
Depósito máximo carregado:
2.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.66
Negociações longas:
502 (56.53%)
Negociações curtas:
386 (43.47%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
7.96 USD
Perda média:
-10.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-114.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-615.77 USD (5)
Crescimento mensal:
0.91%
Previsão anual:
11.01%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
309.00 USD
Máximo:
615.77 USD (30.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.09% (615.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.03% (31.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 196
USDCAD 162
AUDCAD 160
AUDNZD 105
NZDCAD 99
USDJPY 66
EURJPY 55
GBPUSD 12
EURUSD 9
EURAUD 5
AUDJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
.USTECHCash 1
EURNZD 1
CADCHF 1
EURCHF 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 264
USDCAD -206
AUDCAD 158
AUDNZD 49
NZDCAD 128
USDJPY 55
EURJPY -10
GBPUSD -26
EURUSD -21
EURAUD -7
AUDJPY -2
GBPJPY 1
USDCHF -4
AUDUSD -4
.USTECHCash 21
EURNZD -5
CADCHF 0
EURCHF 18
NZDUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 39K
USDCAD 3.5K
AUDCAD 7.9K
AUDNZD -668
NZDCAD 3.9K
USDJPY -1.1K
EURJPY -672
GBPUSD -493
EURUSD -448
EURAUD 95
AUDJPY -65
GBPJPY 938
USDCHF -191
AUDUSD -360
.USTECHCash 3.8K
EURNZD -865
CADCHF 0
EURCHF 323
NZDUSD -59
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +163.29 USD
Pior negociação: -163 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +71.11 USD
Máxima perda consecutiva: -114.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.42 × 435
RoboForex-ECN
0.48 × 746
ThreeTrader-Live
0.49 × 228
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 218
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.80 × 20
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.83 × 122
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 70
ICMarketsSC-Live08
1.24 × 135
AxioryAsia-02Live
1.39 × 67
Tickmill-Live10
1.40 × 40
70 mais ...
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 11:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 06:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
