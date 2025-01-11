SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ZaionVest
Jesse Santos De Paula

ZaionVest

Jesse Santos De Paula
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -27%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
529
Kârla kapanan işlemler:
262 (49.52%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (50.47%)
En iyi işlem:
130.52 BRL
En kötü işlem:
-151.62 BRL
Brüt kâr:
4 408.95 BRL (85 840 pips)
Brüt zarar:
-4 887.96 BRL (89 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (53.80 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
164.07 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
12.37%
Maks. mevduat yükü:
12.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
158 (29.87%)
Satış işlemleri:
371 (70.13%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.91 BRL
Ortalama kâr:
16.83 BRL
Ortalama zarar:
-18.31 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-307.49 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-307.49 BRL (11)
Aylık büyüme:
9.01%
Yıllık tahmin:
109.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
650.15 BRL
Maksimum:
952.58 BRL (126.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.15% (952.58 BRL)
Varlığa göre:
9.46% (88.32 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINM25xx 139
WINJ25xx 121
WINQ25xx 109
WINV25xx 94
WING25xx 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINM25xx 5
WINJ25xx -199
WINQ25xx -70
WINV25xx 58
WING25xx -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINM25xx 1.8K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.2K
WINV25xx 4.1K
WING25xx 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.52 BRL
En kötü işlem: -152 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +53.80 BRL
Maksimum ardışık zarar: -307.49 BRL

2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 21:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 00:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.11 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
