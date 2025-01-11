- Büyüme
İşlemler:
529
Kârla kapanan işlemler:
262 (49.52%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (50.47%)
En iyi işlem:
130.52 BRL
En kötü işlem:
-151.62 BRL
Brüt kâr:
4 408.95 BRL (85 840 pips)
Brüt zarar:
-4 887.96 BRL (89 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (53.80 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
164.07 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
12.37%
Maks. mevduat yükü:
12.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
158 (29.87%)
Satış işlemleri:
371 (70.13%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.91 BRL
Ortalama kâr:
16.83 BRL
Ortalama zarar:
-18.31 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-307.49 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-307.49 BRL (11)
Aylık büyüme:
9.01%
Yıllık tahmin:
109.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
650.15 BRL
Maksimum:
952.58 BRL (126.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.15% (952.58 BRL)
Varlığa göre:
9.46% (88.32 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINJ25xx
|121
|WINQ25xx
|109
|WINV25xx
|94
|WING25xx
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINM25xx
|5
|WINJ25xx
|-199
|WINQ25xx
|-70
|WINV25xx
|58
|WING25xx
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.2K
|WINV25xx
|4.1K
|WING25xx
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
En iyi işlem: +130.52 BRL
En kötü işlem: -152 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +53.80 BRL
Maksimum ardışık zarar: -307.49 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Ayda 30 USD
-27%
0
0
USD
USD
756
BRL
BRL
38
100%
529
49%
12%
0.90
-0.91
BRL
BRL
53%
1:500