Всего трейдов:
679
Прибыльных трейдов:
338 (49.77%)
Убыточных трейдов:
341 (50.22%)
Лучший трейд:
130.52 BRL
Худший трейд:
-151.62 BRL
Общая прибыль:
5 021.79 BRL (108 045 pips)
Общий убыток:
-5 711.93 BRL (117 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (53.80 BRL)
Макс. прибыль в серии:
164.07 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
12.37%
Макс. загрузка депозита:
12.97%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
196 (28.87%)
Коротких трейдов:
483 (71.13%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-1.02 BRL
Средняя прибыль:
14.86 BRL
Средний убыток:
-16.75 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-307.49 BRL)
Макс. убыток в серии:
-307.49 BRL (11)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
805.85 BRL
Максимальная:
1 108.28 BRL (147.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.62% (1 108.28 BRL)
По эквити:
9.46% (88.32 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|121
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|66
|WING26xx
|12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINM25xx
|5
|WINV25xx
|52
|WINJ25xx
|-199
|WINQ25xx
|-70
|WINZ25xx
|-95
|WING25xx
|-4
|WING26xx
|7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.2K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|1.2K
|WING26xx
|690
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
