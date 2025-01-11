СигналыРазделы
Jesse Santos De Paula

ZaionVest

Jesse Santos De Paula
0 отзывов
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -47%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
679
Прибыльных трейдов:
338 (49.77%)
Убыточных трейдов:
341 (50.22%)
Лучший трейд:
130.52 BRL
Худший трейд:
-151.62 BRL
Общая прибыль:
5 021.79 BRL (108 045 pips)
Общий убыток:
-5 711.93 BRL (117 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (53.80 BRL)
Макс. прибыль в серии:
164.07 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
12.37%
Макс. загрузка депозита:
12.97%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
196 (28.87%)
Коротких трейдов:
483 (71.13%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-1.02 BRL
Средняя прибыль:
14.86 BRL
Средний убыток:
-16.75 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-307.49 BRL)
Макс. убыток в серии:
-307.49 BRL (11)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
805.85 BRL
Максимальная:
1 108.28 BRL (147.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.62% (1 108.28 BRL)
По эквити:
9.46% (88.32 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 121
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 66
WING26xx 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINM25xx 5
WINV25xx 52
WINJ25xx -199
WINQ25xx -70
WINZ25xx -95
WING25xx -4
WING26xx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.2K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 1.2K
WING26xx 690
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +130.52 BRL
Худший трейд: -152 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +53.80 BRL
Макс. убыток в серии: -307.49 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 21:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 00:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.11 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
