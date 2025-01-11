- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
679
盈利交易:
338 (49.77%)
亏损交易:
341 (50.22%)
最好交易:
130.52 BRL
最差交易:
-151.62 BRL
毛利:
5 021.79 BRL (108 045 pips)
毛利亏损:
-5 711.93 BRL (117 625 pips)
最大连续赢利:
10 (53.80 BRL)
最大连续盈利:
164.07 BRL (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
12.37%
最大入金加载:
12.97%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.62
长期交易:
196 (28.87%)
短期交易:
483 (71.13%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-1.02 BRL
平均利润:
14.86 BRL
平均损失:
-16.75 BRL
最大连续失误:
11 (-307.49 BRL)
最大连续亏损:
-307.49 BRL (11)
每月增长:
5.50%
年度预测:
66.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
805.85 BRL
最大值:
1 108.28 BRL (147.29%)
相对跌幅:
结余:
65.62% (1 108.28 BRL)
净值:
9.46% (88.32 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|121
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|66
|WING26xx
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINM25xx
|5
|WINV25xx
|52
|WINJ25xx
|-199
|WINQ25xx
|-70
|WINZ25xx
|-95
|WING25xx
|-4
|WING26xx
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.2K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|1.2K
|WING26xx
|690
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +130.52 BRL
最差交易: -152 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +53.80 BRL
最大连续亏损: -307.49 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-47%
0
0
USD
USD
545
BRL
BRL
51
100%
679
49%
12%
0.87
-1.02
BRL
BRL
66%
1:500