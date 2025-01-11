- Crescimento
- Rebaixamento
Negociações:
680
Negociações com lucro:
338 (49.70%)
Negociações com perda:
342 (50.29%)
Melhor negociação:
130.52 BRL
Pior negociação:
-151.62 BRL
Lucro bruto:
5 021.79 BRL (108 045 pips)
Perda bruta:
-5 714.01 BRL (117 705 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (53.80 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
164.07 BRL (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
12.37%
Depósito máximo carregado:
12.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
196 (28.82%)
Negociações curtas:
484 (71.18%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-1.02 BRL
Lucro médio:
14.86 BRL
Perda média:
-16.71 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-307.49 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-307.49 BRL (11)
Crescimento mensal:
14.87%
Previsão anual:
180.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
805.85 BRL
Máximo:
1 108.28 BRL (147.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.62% (1 108.28 BRL)
Pelo Capital Líquido:
9.46% (88.32 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINM25xx
|139
|WINV25xx
|124
|WINJ25xx
|121
|WINQ25xx
|109
|WINZ25xx
|108
|WING25xx
|66
|WING26xx
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINM25xx
|5
|WINV25xx
|52
|WINJ25xx
|-199
|WINQ25xx
|-70
|WINZ25xx
|-95
|WING25xx
|-4
|WING26xx
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINM25xx
|1.8K
|WINV25xx
|3.9K
|WINJ25xx
|-6.3K
|WINQ25xx
|-4.2K
|WINZ25xx
|-6.5K
|WING25xx
|1.2K
|WING26xx
|610
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Melhor negociação: +130.52 BRL
Pior negociação: -152 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +53.80 BRL
Máxima perda consecutiva: -307.49 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
