Jesse Santos De Paula

ZaionVest

Jesse Santos De Paula
0 comentários
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -47%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
680
Negociações com lucro:
338 (49.70%)
Negociações com perda:
342 (50.29%)
Melhor negociação:
130.52 BRL
Pior negociação:
-151.62 BRL
Lucro bruto:
5 021.79 BRL (108 045 pips)
Perda bruta:
-5 714.01 BRL (117 705 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (53.80 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
164.07 BRL (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
12.37%
Depósito máximo carregado:
12.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.62
Negociações longas:
196 (28.82%)
Negociações curtas:
484 (71.18%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-1.02 BRL
Lucro médio:
14.86 BRL
Perda média:
-16.71 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-307.49 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-307.49 BRL (11)
Crescimento mensal:
14.87%
Previsão anual:
180.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
805.85 BRL
Máximo:
1 108.28 BRL (147.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.62% (1 108.28 BRL)
Pelo Capital Líquido:
9.46% (88.32 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINM25xx 139
WINV25xx 124
WINJ25xx 121
WINQ25xx 109
WINZ25xx 108
WING25xx 66
WING26xx 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINM25xx 5
WINV25xx 52
WINJ25xx -199
WINQ25xx -70
WINZ25xx -95
WING25xx -4
WING26xx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINM25xx 1.8K
WINV25xx 3.9K
WINJ25xx -6.3K
WINQ25xx -4.2K
WINZ25xx -6.5K
WING25xx 1.2K
WING26xx 610
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +130.52 BRL
Pior negociação: -152 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +53.80 BRL
Máxima perda consecutiva: -307.49 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 21:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.17 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.17 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.12 21:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 20:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 21:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 21:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.14 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.11 00:33
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.11 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
